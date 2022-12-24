З початком повномасштабної війни українців обʼєднало не лише горе та ненависть до ворога, а й заповітне бажання – перемогти окупантів у кривавій війні.

Період новорічних свят – справді магічний час, у який можуть здійснитися будь-які бажання.

Тому Факти ICTV підготували для вас поради, як правильно загадати бажання для перемоги України у війні.

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Що потрібно робити, щоби бажання здійснилося

У Новий рік 2023 краще заходити очищеним. Тут йдеться не лише про ванні процедури, а й про духовне очищення.

Спробуйте залишити образи та ненависть у 2022 році, не варто тягнути цей камінь злоби у Новий рік. Так, це дуже важко, але залишіть усі жахи у 2022 році та йдіть далі!

Також важливо правильно формулювати бажання. Американський письменник, який зачіпає у своїх книгах питання самовдосконалення та реалізації Ніл Волш, зазначає, що для здійснення будь-якого бажання важливо збагнути, що людина вже володіє усім, чого хоче!

– Усе, про що людина просить, вона вже має. І все, про що людина буде просити у майбутньому, має теж. Просто люди не відчувають це на своєму досвіді. Тут важливо працювати з мозком та підсвідомістю. Людина має дотягнутися до океану безмежних можливостей та викликати той варіант реальності, який хоче бачити у своєму житті, – зазначає Волш.

Простими словами, вам необхідно відчувати перемогу так, ніби це вже сталося. Ви маєте на 100% повірити в те, що Україна вже перемогла у війні, знищила ворога та живе у спокої.

Для цього необхідно працювати зі своєю підсвідомістю. Допоможуть афірмації, візуалізації та різноманітні практики. Цей процес не швидкий, тому варто починати вже сьогодні. Щовечора перед сном ви маєте приділяти 10-20 хвилин афірмаціям та візуалізації.

Афірмація — коротка фраза, що містить вербальну силу. Ви маєте сформувати своє бажання у коротку, але сильну фразу (в теперішньому часі). Наприклад: я живу в мирній та щасливій країні, Україна перемогла у війні з Росією, я щасливо святкував (а) День перемоги України.

Афірмація повинна уособлювати вашу мрію. Доведено, що ці фрази стимулюють позитивні зміни у житті людини.

Для початку потрібно переформулювати мрію у коротку фразу, яку ви зможете запам’ятати та кожного дня перед сном проговорювати кілька разів. Через деякий час ваш мозок сприйматиме ці установки як дійсність.

Візуалізація – це використання власної уяви для досягнення бажаного. Це ніби ви знімаєте кіно у своїй голові, де режисером, сценаристом та актором виступаєте ви. Наприклад, ви можете уявляти, як уся країна святкуватиме перемогу, як відбудують Маріуполь, Харків, Запоріжжя та сотні інших міст та сіл.

Тут важливо не просто уявляти, а відчувати перемогу до кінчиків пальців.

Також вкрай важливо конкретно формулювати свої запити. Бажання має бути чітким і зрозумілим, без неточностей та абстрактних понять. Ставте чіткі терміни для здійснення своїх мрій і не використовуйте частку “не”.

Не правильно: я хочу, щоб Україна перемогла у війні. Я не хочу жити під час війни.

Правильно: Україна перемогла Росію у війні. Я живу у мирній та щасливій Україні.

Звісно, пам’ятайте про закон бумеранга. У новорічну ніч не слід бажати зла ворогам та росіянам. Випромінюйте добро, і воно неодмінно повернеться до вас у 2023 році! А РФ та її громадян життя і так накаже!

Загадуємо бажання у новорічну ніч 2023 на перемогу України

Є кілька варіантів загадати бажання на Новий рік. Ви можете спробувати усі способи, зайвим не буде.

Стара добра традиція

Напишіть бажання про перемогу України на папірці та спаліть його, коли лунатиме зворотний відлік до 2023 року. Одразу після цього покладіть залишки паперу в бокал із шампанським та обов’язково випийте напій до дна.

Практика, яка допоможе здійснити будь-яке бажання

Усамітніться у кімнаті та сконцентруйтесь. Для атмосфери можете розставити свічки.

Візьміть три аркуші паперу та напишіть:

Лист вдячності – звертаючись до Бога, Всесвіту чи Будди (хто у що вірить), подякуйте за усі речі, які вас оточують. Наприклад, за ранкову каву, за рідних, друзів, можливість дихати та жити.

– звертаючись до Бога, Всесвіту чи Будди (хто у що вірить), подякуйте за усі речі, які вас оточують. Наприклад, за ранкову каву, за рідних, друзів, можливість дихати та жити. Відпустіть усі образи та погані звички – напишіть усе, чого хочете позбутися у 2023 році. Наприклад, я відпускаю зі свого життя образи та ненависть.

та погані звички – напишіть усе, чого хочете позбутися у 2023 році. Наприклад, я відпускаю зі свого життя образи та ненависть. Лист бажання – опишіть у теперішньому часі своє життя через пів року. Наприклад, я живу у мирній Україні, я щасливий (а) від того, що моя країна вільна та незалежна тощо.

Лист, де ви відпускаєте усе погане, можна порвати чи спалити.

Візуалізуйте свої мрії

Одразу після 00:00 1 січня 2023 року заплющте очі та уявіть, як Україна перемагає ворога. Візуалізуйте день перемоги або уявіть, як слухаєте по телевізору хороші новини про звільнення Криму, Донецької та Луганської областей.

Новий рік — час здійснення чудес та мрій, тож порадуйте не лише себе, а й близьких. Здивуйте членів своєї родини оригінальними або зворушливими подарунками. Позитивні емоції гарантовані всім!

Вірте в дива, й вони точно збудуться! Нехай Новий рік 2023 принесе вам тільки позитивні емоції та довгоочікувану перемогу!