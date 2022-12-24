С началом полномасштабной войны украинцев объединило не только горе и ненависть к врагу, но и заветное желание — победить оккупантов в кровавой войне.

Период новогодних праздников — действительно магическое время, в которое могут осуществить любые желания.

Поэтому Факты ICTV подготовили для вас советы, как правильно загадать желание для победы Украины в войне.

Сейчас смотрят

Что нужно делать, чтобы желание исполнилось

В Новый год 2023 лучше заходить очищенным. Здесь речь идет не только о ванных процедурах, но и о духовном очищении.

Попробуйте оставить обиды и ненависть в 2022 году, не стоит тянуть этот камень злобы в Новый год. Да, это очень тяжело, но оставьте все ужасы в 2022 году и идите дальше!

Также важно правильно формулировать желания. Американский писатель, который затрагивает в своих книгах вопросы самосовершенствования и реализации Нил Уолш отмечает, что для осуществления любого желания важно понять, что вы уже обладаете всем, чего хотите!

— Все, о чем человек просит, у него уже есть. И все, о чем человек будет просить в будущем, у него тоже есть. Просто люди не чувствуют это на своем опыте. Здесь важно работать с мозгом и подсознанием. Человек должен дотянуться до океана безграничных возможностей и вызвать тот вариант реальности, который хочет видеть в своей жизни, — говорит Уолш.

Простыми словами, вам необходимо чувствовать победу так, будто это уже произошло. Вы должны на 100% поверить в то, что Украина уже одержала победу в войне, уничтожила врага и живет спокойно.

Для этого необходимо работать со своим подсознанием. Помогут аффирмации, визуализации и разнообразные практики. Этот процесс не быстрый, поэтому стоит начинать уже сегодня. Каждый вечер перед сном вы должны уделять 10-20 минут аффирмациям и визуализации.

Аффирмация — короткая фраза, содержащая вербальную силу. Вы должны сформировать свое желание в короткую, но сильную фразу (в настоящем времени). Например: я живу в мирной и счастливой стране, Украина победила в войне с Россией, я счастливо отпраздновал (а) День победы Украины.

Аффирмация должна олицетворять вашу мечту. Доказано, что эти фразы стимулируют позитивные изменения в жизни человека.

Для начала нужно переформулировать мечту в короткую фразу, которую вы сможете запомнить и каждый день перед сном проговаривать несколько раз. Через некоторое время ваш мозг будет воспринимать эти установки как действительность.

Визуализация — это использование собственного воображения для достижения желаемого. Это как будто вы снимаете кино в своей голове, где режиссером, сценаристом и актером выступаете вы. Например, вы можете представлять как будет праздновать вся страна победу, как отстроят Мариуполь, Харьков, Запорожье и сотни других городов и сел.

Здесь важно не просто представлять, а чувствовать победу до кончиков пальцев.

Также крайне важно конкретно формулировать свои запросы. Желание должно быть четким и понятным, без неточностей и абстрактных понятий. Ставьте четкие сроки для осуществления своих мечтаний и не используйте частицу “не”.

Неправильно: я хочу, чтобы Украина одержала победу в войне. Я не хочу жить во время войны.

Правильно: Украина одержала победу в войне. Я живу в мирной и счастливой Украине.

Конечно, помните о законе бумеранга. В новогоднюю ночь не следует желать зла врагам и россиянам. Излучайте добро, и оно непременно вернется к вам в 2023 году! А РФ и ее граждан жизнь и так накажет!

Загадываем желание в новогоднюю ночь 2023 на победу Украины

Есть несколько вариантов загадать желание на Новый год. Вы можете попробовать все способы, лишним не будет.

Старая добрая традиция

Напишите желание о победе Украины на бумажке и сожгите ее, когда будет звучать обратный отсчет до 2023 года. Сразу после этого положите остатки бумаги в бокал с шампанским и обязательно выпейте напиток до дна.

Практика, которая поможет осуществить любое желание

Уединитесь в комнате и сконцентрируйтесь. Для атмосферы можете расставить свечи.

Возьмите три листа бумаги и напишите:

Письмо благодарности — обращаясь к Богу, Вселенной или Будде (кто во что верит), поблагодарите за все вещи, которые вас окружают. Например, за утренний кофе, за родных, друзей, возможность дышать и жить.

— обращаясь к Богу, Вселенной или Будде (кто во что верит), поблагодарите за все вещи, которые вас окружают. Например, за утренний кофе, за родных, друзей, возможность дышать и жить. Отпустите все обиды и плохие привычки — напишите все, от чего хотите избавиться в 2023 году. Например, я отпускаю из своей жизни обиды и ненависть.

и плохие привычки — напишите все, от чего хотите избавиться в 2023 году. Например, я отпускаю из своей жизни обиды и ненависть. Письмо желания — опишите в настоящем времени свою жизнь через полгода. Например, я живу в мирной Украине, я счастлив(а) от того, что моя страна свободна и независима и тому подобное.

Письмо, где вы отпускаете все плохое, можно порвать или сжечь.

Визуализируйте свои мечты

Сразу после 00:00 1 января 2023 года закройте глаза и представьте, как Украина побеждает врага. Визуализируйте день победы или представьте, как вы слушаете по телевизору хорошие новости об освобождении Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Новый год — время осуществления чудес и мечтаний, поэтому порадуйте не только себя, но и близких. Удивите членов своей семьи оригинальными или трогательными подарками. Положительные эмоции гарантированы всем!

Верьте в чудеса, и они точно сбудутся! Пусть Новый год 2023 принесет вам только положительные эмоции и долгожданную победу!