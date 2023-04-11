В Україні триває Страсний тиждень, або Страсна седмиця – тиждень перед Великоднем. Це особливий період, коли православні християни згадують про останні дні земного життя Ісуса Христа.

Цьогоріч Великдень в Україні відзначають 16 квітня, відповідно, Страсний тиждень триватиме з понеділка 10 до суботи 15 квітня 2023 року.

Страсний тиждень передбачає певні заборони, яких віряни мають дотримуватися. Це зокрема стосується приготування найважливішого символу свята – великодніх пасок.

Паска символізує круглий хліб. Його залишали учні Ісусу Христу, який після свого Воскресіння приходив до них на трапезу.

Факти ICTV дізнавалися, в які дні Страсного тижня заборонено пекти паски.

Коли не можна пекти паски на Великдень 2023

У народі вірять, що пекти паски та замішувати тісто категорично заборонено у Страсну пʼятницю, адже це день пам’яті Христової смерті. У 2023 році цей день випадає 14 квітня.

Страсна п’ятниця — це день великої жалоби, адже саме в цей день розіп’яли Христа.

Пʼятниця перед Великоднем — найбільш суворий день Великого посту, тому приготування паски не зовсім відповідає духу цього дня.

Крім того, пекти паски в понеділок чи вівторок – ще зарано. До великого свята випічка може затвердіти та почерствіти.

А от церква не забороняє готувати великодню випічку у Страсну пʼятницю. Вважається, що паска, спечена у п’ятницю перед Великоднем, має цілющі властивості. Крім того, вона довго не черствіє, не пліснявіє і може допомогти побороти різні хвороби.

Проте, якщо ви дотримуватися думки, що готувати паски не можна в Страсну пʼятницю, радимо зайнятися приготуванням у Чистий четвер (у 2023 році це 13 квітня).

За повір’ям, якщо спекти паску в Чистий четвер, то вона не зіпсується та не покриється цвіллю, а тісто вийде особливо ніжним та пухким.

Тобто прямої заборони на випікання пасок у Страсний тиждень немає. Ви можете готувати коли вам зручно, головне – дотримуватись сакральності процесу.

Великодні паски варто готувати в гарному настрої, а над тістом – прочитати молитву.

Також біля тіста заборонено сваритись чи сперечатись, а крихти від паски не можна викидати!