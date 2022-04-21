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Чистий четвер 2022: традиції та заборони
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Чистий четвер 2022: традиції та заборони

21 Квітня 2022, 08:10 Анастасія Рогожінська

Чистий (Великий) четвер – один із найважливіших днів Страсного тижня. Цього дня Ісус Христос на знак покори омив ноги своїм учням і встановив Таїнство Євхаристії на Таємній вечері.

До Чистого четверга були приурочені очисні обряди. Аби очистити не тільки простір, але й душу перед Великоднем, люди йшли на ранкову службу в церкву, де сповідалися та причащалися.

Усі головні традиції та заборони на Чистий четвер – у матеріалі.

Що таке Чистий четвер

Чистий четвер – це останній четвер перед Великоднем, коли віряни згадують важливі події з життя Христа.

У цей день вшановується Таємна вечеря, обмивання Ісусом ніг його учнів, молитва Христа в Гефсиманському саду, зрада його учня Юди, арешт первосвящениками та заслання у темницю.

Коли Чистий четвер 2022

У 2022 році Чистий четвер християни східного обряду відзначають 21 квітня.

Як святкують Чистий четвер

Традиційно щороку в церкві читають 12 Страсних Євангелій, де йдеться про страждання Ісуса перед стратою. У цей день кожен вірянин повинен залишити свої тривоги та гріховні помисли, щоб зустріти свято з чистою душею.

Також із церкви додому приносять страсну свічку, яка здатна лікувати всі захворювання. А ще заведено готувати четвергову сіль, яка має цілющі властивості. Для цього звичайну сіль печуть, а потім освячують у храмі.

Що можна робити в Чистий четвер

У Чистий четвер люди ходять купатися в озеро, річку чи баню. Кажуть, у цей день вода має особливі властивості, здатні очистити дух і тіло.

Також у цей день прибирають будинок і готуються до Великодня. Також потрібно зайнятися пранням та іншими домашніми справами.

Коли вдома буде порядок, переходять до приготування святкових великодніх страв і фарбування писанок.

Що не можна робити в Чистий четвер

У Чистий четвер не можна розводити в будинку безлад і залишати житло без прибирання.

Не варто допускати неприємні думки, збирати образи, сваритися, провокувати когось на конфлікт.

Категорично заборонено куштувати паску та випікати великодні ласощі до прибирання в будинку.

У Чистий четвер не можна позичати гроші та виносити з будинку цінні речі.

Також забороняються веселощі – не можна співати, танцювати, влаштовувати пишні застілля із алкоголем.

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Теги
Великдень, Великий піст, Чистий четвер
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