Чистий четвер 2022: традиції та заборони

Чистий (Великий) четвер – один із найважливіших днів Страсного тижня. Цього дня Ісус Христос на знак покори омив ноги своїм учням і встановив Таїнство Євхаристії на Таємній вечері.
До Чистого четверга були приурочені очисні обряди. Аби очистити не тільки простір, але й душу перед Великоднем, люди йшли на ранкову службу в церкву, де сповідалися та причащалися.
Усі головні традиції та заборони на Чистий четвер – у матеріалі.
Що таке Чистий четвер
Чистий четвер – це останній четвер перед Великоднем, коли віряни згадують важливі події з життя Христа.
У цей день вшановується Таємна вечеря, обмивання Ісусом ніг його учнів, молитва Христа в Гефсиманському саду, зрада його учня Юди, арешт первосвящениками та заслання у темницю.
Коли Чистий четвер 2022
У 2022 році Чистий четвер християни східного обряду відзначають 21 квітня.
Як святкують Чистий четвер
Традиційно щороку в церкві читають 12 Страсних Євангелій, де йдеться про страждання Ісуса перед стратою. У цей день кожен вірянин повинен залишити свої тривоги та гріховні помисли, щоб зустріти свято з чистою душею.
Також із церкви додому приносять страсну свічку, яка здатна лікувати всі захворювання. А ще заведено готувати четвергову сіль, яка має цілющі властивості. Для цього звичайну сіль печуть, а потім освячують у храмі.
Що можна робити в Чистий четвер
У Чистий четвер люди ходять купатися в озеро, річку чи баню. Кажуть, у цей день вода має особливі властивості, здатні очистити дух і тіло.
Також у цей день прибирають будинок і готуються до Великодня. Також потрібно зайнятися пранням та іншими домашніми справами.
Коли вдома буде порядок, переходять до приготування святкових великодніх страв і фарбування писанок.
Що не можна робити в Чистий четвер
У Чистий четвер не можна розводити в будинку безлад і залишати житло без прибирання.
Не варто допускати неприємні думки, збирати образи, сваритися, провокувати когось на конфлікт.
Категорично заборонено куштувати паску та випікати великодні ласощі до прибирання в будинку.
У Чистий четвер не можна позичати гроші та виносити з будинку цінні речі.
Також забороняються веселощі – не можна співати, танцювати, влаштовувати пишні застілля із алкоголем.