Вже через кілька місяців в усьому світі відзначатимуть Новий рік та Різдво. Ці зимові свята у більшості з нас асоціюються із сімейним затишком, подарунками, колядками та ялинкою.

Для того щоб зробити святкування ще більш атмосферним, варто виділити час прикрашанню власного будинку.

Дизайнерка інтер’єру Володимира Сідельова розповіла Фактам ICTV, як прикрасити оселю, щоб Зелений Дерев’яний Дракон, головний символ 2024 року, приніс удачу та достаток.

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Володимира звернула увагу на те, що дракони обожнюють пишність та золоті скарби, тож цьогоріч в тренді буде золотий колір.

– Однак варто бути обережним: занадто багато золота може виглядати як несмак. Цей колір багатогранний, він є символом божественності та влади в багатьох релігійних контекстах, а також означає щедрість, співчуття та удачу, – зазначила вона.

Дизайнерка наголосила, що важливо не перестаратися з декором, краще віддавати перевагу мінімалізму та функціональності.

– Багато декору – більше пилу та прибирання. Саме тому основний символ Нового року – ялинка або, якщо немає місця, хвойні гірлянди, прикрашені золотими вогниками. А символом Різдва вважається зірка, – сказала Володимира.

Про мінімалізм не варто забувати й під час сервірування столу.

Дизайнерка запевняє, що хвойна гірлянда, прикрашена золотими вогниками, та гарні підсвічники із запаленими свічками подарують вам затишну атмосферу та естетичну насолоду.

Де краще ставити ялинку та в які кольори прикрашати

Консультантка з Васту Шастра (ведична наука архітектурного планування та дизайну) Ірина Давидюк розповіла, що кращим місцем для ялинки в домі буде південь, захід та південний схід.

– На півдні ялинку краще прикрашати червоними кольорами, на заході – додати синіх акцентів, а на південному сході – рожевих та фіолетових відтінків. І всі ці три кольори добре поєднуються із золотими відтінками, – сказала вона.

За словами Ірини, золотий колір несе енергію Сонця, він про реалізацію, лідерство, стосунки з батьком та керівниками, про духовне зростання і гармонію.

Натомість за зелений колір відповідає планета Меркурій.

– Зелений колір – про легкість, грайливість, безтурботність, легкі фінансові здобутки. Недаремно гроші переважно зеленого кольору. Оскільки зараз ми всі проходимо важливий етап – відродження роду, пропрацювання родових програм, то золотий колір допоможе в роботі з родом батька, – додала вона.