Уже через несколько месяцев во всем мире будут отмечать Новый год и Рождество. Эти зимние праздники у большинства из нас ассоциируются с семейным уютом, подарками, колядками и елкой.

Для того чтобы сделать празднование еще более атмосферным, стоит выделить время на украшение собственного дома.

Дизайнер интерьера Владимира Сиделова рассказала Фактам ICTV, как украсить дом, чтобы Зеленый Деревянный Дракон, главный символ 2024 года, принес удачу и достаток.

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Владимира обратила внимание на то, что драконы обожают великолепие и золотые сокровища, поэтому в тренде будет золотой цвет.

— Однако стоит быть осторожным: слишком много золота может выглядеть как безвкусица. Этот цвет многогранен, он является символом божественности и власти во многих религиозных контекстах, а также означает щедрость, сострадание и удачу, — отметила она.

Дизайнер подчеркнула, что важно не переусердствовать с декором, лучше отдавать предпочтение минимализму и функциональности.

— Много декора — больше пыли и уборки. Именно поэтому основной символ Нового Года — елка или, если нет места, хвойные гирлянды, украшенные золотыми огоньками. А символом Рождества считается звезда, — сказала Владимира.

О минимализме не стоит забывать и при сервировке стола.

Дизайнер уверяет, что хвойная гирлянда, украшенная золотыми огоньками, и красивые подсвечники с зажженными свечами подарят вам уютную атмосферу и эстетическое наслаждение.

Где лучше ставить елку и в какие цвета украшать

Консультант по Васту Шастра (ведическая наука архитектурного планирования и дизайна) Ирина Давидюк рассказала, что лучшим местом для елки в доме будет юг, запад и юго-восток.

— На юге елку лучше украшать красными цветами, на западе — добавить синих акцентов, а на юго-востоке — розовых и фиолетовых оттенков. И все эти три цвета хорошо сочетаются с золотыми оттенками, — сказала она.

По словам Ирины, золотой цвет несет энергию Солнца, он о реализации, лидерстве, отношениях с отцом и руководителями, о духовном росте и гармонии.

За зеленый цвет отвечает планета Меркурий.

— Зеленый цвет — о легкости, игривости, беззаботности, легких финансовых достижениях. Недаром деньги преимущественно зеленого цвета. Поскольку сейчас мы все проходим важный этап — возрождение рода, проработка родовых программ, то золотой цвет поможет в работе с родом отца, — добавила она.