Хоч до Нового року 2024 залишається ще кілька місяців, вже час подумати про вбрання для святкової ночі.

Щоб мати стильний вигляд і здобути прихильність Зеленого Дерев’яного Дракона, головного символа наступного року, до створення образу слід поставитися відповідально.

Персональна стилістка Анастасія Пірінська розповіла Фактам ICTV, в чому зустрічати Новий рік 2024, щоб бути в тренді.

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Червоні сукні. За словами Анастасії, червоний – найголовніший колір сезону. А коли, як не у новорічну ніч, вдягти бездоганну сукню в яскравому червоному кольорі?

Це може бути трикотажна сукня, сатинова, з паєтками тощо.

Шовкові мінімалістичні сукні. Це сучасна класика, в якій ви завжди матимете вишуканий і елегантний вигляд.

– Дуже раджу такі сукні за їхню універсальність. Їх ви зможете вдягти не тільки у новорічну ніч, але і на будь-які святкові події, – зазначила стиліст.

Паєтки. Важко уявити новорічні образи без паєток, оскільки вони додають святкового настрою, а також привернуть увагу до вашого образу.

– Якщо тотал лук з паєток для вас занадто яскравий, раджу звернути увагу на стилізацію паєток з більш стриманими речами. Наприклад, із сорочкою, – порадила Анастасія.

Костюми. Ще один варіант вбрання для новорічної ночі — брючні костюми та костюми зі спідницями.

Додайте акцентні сережки та макіяж – і святковий образ готовий.

Піжами. За словами стиліста, багато її клієнток зустрічають новорічну ніч у піжамах вже кілька років.

Однак Анастасія наголошує, що це має бути особлива святкова піжама, а не та, яку ви вдягаєте кожного вечора.