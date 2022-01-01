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Традиції та прикмети Різдва 2022

1 Січня 2022, 10:08
Анна Пантьо
Традиції та прикмети Різдва 2022

У ніч з 6 на 7 січня православні відзначають велике церковне свято – Різдво Христове. Це особливий день, коли можна зібратися всією родиною за святковим столом, вирушити колядувати з вертепом і навіть зазирнути в майбутнє.

Детальніше про історію Різдва, традиції та прикмети – читайте далі у матеріалі.

Історія Різдва

Різдво – це велике й світле свято, коли народився Син Божий. Ця подія відбулася у Вифлеємі, куди Пресвята Діва Марія та її чоловік Йосип прибули з Назарета, щоб пройти перепис населення за велінням іудейського царя Ірода Великого.

На заїжджому дворі не виявилося місць для подорожніх, тому Марія і Йосип змушені були зупинитися у хліві. Тут і народилося немовля Ісус. За першу колиску йому були ясла.

У небі після народження Христа з’явилася нова зірка. Її помітили волхви, які спостерігали на сході за небесними світилами, і пішли за нею, щоб першими вклонитися Сину Божому. Вони принесли немовляті дарунки – золото, ладан і смирну.

Відтоді християни у пам’ять про велику подію відзначають Різдво Христове. У православній конфесії, яка дотримується юліанського календаря, свято випадає на 7 січня.

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Традиції на Різдво

6 січня,  коли на небі сходить різдвяна зірка, заведено всією сім’єю збиратися за святковим столом.  На ньому обов’язково мають стояти 12 пісних страв, а головне – кутя, яка готується з пшениці, маку, меду, горіхів і сухофруктів. Різдвяний пост закінчується 7 січня – цього дня вже дозволено їсти м’ясні та молочні страви.

На Різдво заведено ходити з вертепом і колядувати. Це слов’янська традиція, коли молоді люди та діти збираються разом, ходять у двори до сусідів та родичів, співаючи святкові колядки. На знак подяки господарі обдаровують колядників грошима та солодощами.

У ніч на Різдво, а також в усі наступні дні аж до Водохреща 19 січня, можна гадати. Молоді дівчата в цей день здавна намагалися дізнатися свою долю і особливо – чи судилося їм вийти заміж до наступного Різдва.

Що не можна робити на Різдво:

  • лихословити, лаятися, піддаватися негативним емоціям, перебувати у зневірі;
  • виконувати тяжку фізичну працю;
  • робити брудну хатню роботу;
  • займатися рукоділлям, шити, в’язати, прясти;
  • ходити на полювання, вбивати тварин;
  • виносити сміття з хати;
  • відмовляти у допомозі бідним і нужденним.

Погодні прикмети на Різдво:

  • в Різдво Христове сильний мороз – чекай спекотне літо;
  • відлига – до холодної весни;
  • випав сніг – рік принесе багато добрих звісток;
  • завиває хуртовина – до ранньої весни;
  • сонце світить ясно – до хорошого врожаю.

Прикмети на удачу:

  • побачити велику собаку в Різдво Христове – до великої удачі;
  • якщо першим на свято в дім увійде чоловік – рік буде щасливим;
  • гарно прикрашений будинок до свята – рік принесе багато радості.
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Теги
Новорічні свята , Різдво , Свято
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