У ніч з 6 на 7 січня православні відзначають велике церковне свято – Різдво Христове. Це особливий день, коли можна зібратися всією родиною за святковим столом, вирушити колядувати з вертепом і навіть зазирнути в майбутнє.

Детальніше про історію Різдва, традиції та прикмети – читайте далі у матеріалі.

Історія Різдва

Різдво – це велике й світле свято, коли народився Син Божий. Ця подія відбулася у Вифлеємі, куди Пресвята Діва Марія та її чоловік Йосип прибули з Назарета, щоб пройти перепис населення за велінням іудейського царя Ірода Великого.

На заїжджому дворі не виявилося місць для подорожніх, тому Марія і Йосип змушені були зупинитися у хліві. Тут і народилося немовля Ісус. За першу колиску йому були ясла.

У небі після народження Христа з’явилася нова зірка. Її помітили волхви, які спостерігали на сході за небесними світилами, і пішли за нею, щоб першими вклонитися Сину Божому. Вони принесли немовляті дарунки – золото, ладан і смирну.

Відтоді християни у пам’ять про велику подію відзначають Різдво Христове. У православній конфесії, яка дотримується юліанського календаря, свято випадає на 7 січня.

Традиції на Різдво

6 січня, коли на небі сходить різдвяна зірка, заведено всією сім’єю збиратися за святковим столом. На ньому обов’язково мають стояти 12 пісних страв, а головне – кутя, яка готується з пшениці, маку, меду, горіхів і сухофруктів. Різдвяний пост закінчується 7 січня – цього дня вже дозволено їсти м’ясні та молочні страви.

На Різдво заведено ходити з вертепом і колядувати. Це слов’янська традиція, коли молоді люди та діти збираються разом, ходять у двори до сусідів та родичів, співаючи святкові колядки. На знак подяки господарі обдаровують колядників грошима та солодощами.

У ніч на Різдво, а також в усі наступні дні аж до Водохреща 19 січня, можна гадати. Молоді дівчата в цей день здавна намагалися дізнатися свою долю і особливо – чи судилося їм вийти заміж до наступного Різдва.

Що не можна робити на Різдво:

лихословити, лаятися, піддаватися негативним емоціям, перебувати у зневірі;

виконувати тяжку фізичну працю;

робити брудну хатню роботу;

займатися рукоділлям, шити, в’язати, прясти;

ходити на полювання, вбивати тварин;

виносити сміття з хати;

відмовляти у допомозі бідним і нужденним.

Погодні прикмети на Різдво:

в Різдво Христове сильний мороз – чекай спекотне літо;

відлига – до холодної весни;

випав сніг – рік принесе багато добрих звісток;

завиває хуртовина – до ранньої весни;

сонце світить ясно – до хорошого врожаю.

Прикмети на удачу: