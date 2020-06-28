День молоді 2020 припадає на неділю – 28 червня. Дата свята кожного дня різна, але завжди випадає на останню неділю червня.

Зазвичай цього дня молодь вітають представники старшого покоління, бажаючи успіхів у починанні справ.

Факти ICTV підготували підбірку 5 фільми до Дня молоді 2020.

Після

20-річна дівчина вступає до коледжу і переїжджає від батьків у гуртожиток. Там вона потрапляє в сумнівну компанію сусідок-тусовщиць і зустрічає хлопця, який всіляко намагається її зачепити.

Однак дівчина, не дивлячись на чужі вмовляння, починає тягнутися до нього.

На драйві

Хлопець на прізвисько Малюк обожнює швидкість і музику, яка заглушає йому шум у вухах, що залишився після аварії. Він працює на великого кримінального авторитета, і не може стати вільним, поки той не відпустить його.

А відпускати він не збирається, адже Малюк – найталановитіший водій у світі.

Клуб молодих мільярдерів

Двоє випускників каліфорнійської школи бізнесу поставили собі просту і зрозумілу мету – розбагатіти в найкоротші терміни.

Вони з успіхом засновують ризиковану фінансову піраміду і починають насолоджуватися легкими грошима, проте потім самі ж стають жертвами більш досвідченого афериста.

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Мачо і ботан

Двоє початківців -копи видають себе за старшокласників, щоб зупинити наркоторгівлю в середній школі.

Водночас ботан перетворюється на мачо і навпаки.

Статус: Update

Старшокласник Кайл переїжджає в нове місто і йде у школу. Однак стосунки з однокласниками у нього не склалися.

В один день він вирішив встановити на телефон новий додаток, яке втілює в життя все, що ти йому написав. Так у Кайла з’явилися навички та можливості, яких ніколи не було.

Історія Дня молоді

День молоді заснували ще в СРСР. Однак тоді це свято називалося Днем радянської молоді. Після здобуття незалежності, свято затвердили на державному рівні зі зміненою назвою.

Детальніше про історію Дня молоді читайте у нашому матеріалі.