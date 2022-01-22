25 січня православна церква відзначає День Тетяни та вшановує пам’ять святої великомучениці Тетяни Римської. Ця дата важлива для всіх вірян — багато обрядів та традицій святкування збереглися донині.

Як з’явився Тетянин день

Народилася Свята Тетяна в Римі близько 200 року в сім’ї знатних римлян-християн. Відомо, що вона таємно прийняла християнство, і з вірою в Ісуса вирішила жити у дівоцтві.

У той час у Римі було багато язичницьких храмів — всі події супроводжувалися жертвопринесенням, що далеко не всім християнам це подобалося, і вони всіляко уникали участі у святах.

Під час гоніння на християн язичники схопили святу Тетяну. Тоді перфект Риму Вільям намагався переконати дівчину неземної краси зректися віри в Ісуса – йому не вдалося цього зробити. Тоді він наказав мучити дівчину різними способами – Бог дивом повертав здоров’я. Тоді їй відтяли голову. Згодом римські солдати, які катували Тетяну, зреклися своєї віри, покаялися і прийняли християнство.

Згодом дівчину проголосили святою, а день її смерті 25 січня став Тетяниним днем.

У цей день усі жінки, які названі ім’ям Тетяна, відзначають день ангела.

Відомо, що мощі святої мучениці Тетяни зберігаються у Свято-Успенському Псково-Печерському монастирі.

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