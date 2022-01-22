25 января православная церковь отмечает День Татьяны и чтит память святой великомученицы Татьяны Римской. Эта дата важна для всех верующих — многие обряды и традиции празднования сохранились по сей день.

Как появился Татьянин день

Родилась Святая Татьяна в Риме около 200 года в семье весьма знатных римлян-христиан. Известно, что она тайно приняла христианство, и с верой в Иисуса решила жить в девичестве.

В то время в Риме было много языческих храмов — все события сопровождались жертвоприношением, что далеко не всем христианам это нравилось, и они всячески избегали участия в праздниках.

Во время гонения на христиан язычники схватили и святую Татьяну. Тогда перфект Рима Уильям пытался переубедить девушку неземной красоты отречься от веры в Иисуса — ему не удалось это сделать. Тогда он приказал мучить девушку разными способами — Бог чудом возвращал здоровье. Тогда ей отрубили голову. Со временем римские солдаты, которые пытали Татьяну, отреклись от своей веры, покаялись и приняли христианство.

Позже девушку провозгласили святой, а день ее смерти 25 января стал Татьяниным днем.

В этот день все женщины, которые названы именем Татьяна отмечают день ангела.

Известно, что мощи святой мученицы Татьяны хранятся в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.

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