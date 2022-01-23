25 січня відзначається День Тетяни – свято, коли православні вшановують святу мученицю Татіану Римську, яка віддала своє життя за віру.

Татіана народилася в Римі орієнтовно в ІІ-ІІІ столітті. Сім’я дівчинки була багатою та знатною. Вона здобула гарну освіту й була вихована справжньою християнкою. Однак в Італії в цей час народ будував храми та поклонявся язичницьким богам.

Татіану-християнку схопили й змусили вклонитися статуї Аполлона, однак дівчина прочитала молитву Христу. Після цього стався землетрус, який зруйнував храм і статую язичницького бога.

Язичники били юну римську християнку залізними палицями, але на ранок її рани гоїлися. Татіану кинули на арену до голодного лева, але він не розірвав її, а покірно лизав ноги.

Непокірну римлянку намагалися спалити, але на її тілі не залишалося жодних слідів тортур. Після цього вирішили відсікти їй голову мечем. День смерті мучениці – 25 січня. Саме так з’явилося свято, яке стало називатися Тетяниним днем.

Мощі святої Тетяни перебувають у Свято-Успенському Псково-Печерському монастирі.

Також у цей день свої іменини святкують усі Тетяни, тож не забудьте привітати їх із днем ангела.