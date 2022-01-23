25 января отмечают День Татьяны. Это праздник, когда православные чествуют святую мученицу Татиану Римскую, которая отдала свою жизнь за веру.

Татиана родилась в Риме ориентировочно во II-III веке. Семья девочки была богатой и знатной. Она получила хорошее образование и была воспитана настоящей христианкой. Однако в Италии в это время народ строил храмы и поклонялся языческим богам.

Татиану-христианку схватили и заставили поклониться статуе Аполлона, однако девушка прочитала молитву Христу. После этого произошло землетрясение, которое разрушило храм и статую языческого бога.

Язычники били юную римскую христианку железными палками, но на утро ее раны заживали. Татиану бросили на арену к голодному льву, но он не разорвал ее, а покорно лизал ноги.

Непокорную римлянку пытались сжечь, но на ее теле не оставалось никаких следов пыток. После этого решили отсечь ей голову мечом. День смерти мученицы – 25 января. Именно так появился праздник, который стал называться Татьяниным днем.

Мощи святой Татьяны находятся в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.

Также в этот день свои именины празднуют все Татьяны, поэтому не забудьте поздравить их с днем ангела.