День святого Олексія або Теплого Олекси українці відзначають 30 березня. Він означає остаточну перемогу весни над зимою.

Зі святом пов’язано багато традицій та прикмет – найцікавіші зібрали Факти ICTV.

Історія свята

Олексій жив у Римі у IV столітті. Якось йому привиділося, як помирає його мати. Аби вимолити у Бога її життя, чоловік покинув молоду дружину та відрікся від щасливого життя.

17 років він провів у місті Едессі при храмі Пресвятої Богородиці, де щоночі молився і щодня просив милостиню.

Діва Марія з’явилася паламареві та сповістила, що Олексій є чоловіком Божим.

Традиції на Теплого Олексія

30 березня, якщо вже тепло і зійшов сніг, пасічники виносять вулики, замовляють бджіл, щоб інших хазяїв не шукали, а потім моляться, щоб Бог послав гарне літо та багато меду. Кроплять їх освяченою на Стрітення водою, промовляючи: Теплий Олекса випускає бджіл на весну.

Також господарі виносять на вулицю для загартовування картоплю, приготовану для посадки, лагодили садовий і городній інвентар.

Всю домашню роботу намагалися переробити протягом дня, бо ввечері слід було зібратися разом за сімейним столом і проводити зиму.

На теплого Олексу вівсянка співає свою першу в цьому році пісеньку. Хто почує її – буде весь рік веселий.

Щука у цей день лід хвостом розбиває. Кажуть, що це навіть почути можна – якщо вийти рано-вранці до води й прислухатися. А ще, за легендою, цю щуку можна голими руками впіймати. Проте краще цього не робити – інакше не буде вже вдачі.

Щука викидає ікру зазвичай на теплого Олексу, тож завзяті рибалки святкують цей день, сподіваючись, що з Божою допомогою рибалити будуть вдало.

Сплетена 30 березня і вперше використана сітка увесь рік приноситиме хороший улов.

Ходили чоловіки і на полювання. Вважалося, що у цей день їм обов’язково пощастить.

У цей час журавлі повертаються з вирію, тому люди всіма силами прагнуть їх затримати, оскільки гніздо цього птаха приносить будинку щастя. Діти кидали перед журавлями на землю червоний пояс або хустку, щоб вони далі не летіли, а кружляли над тим місцем, де пояс лежить, і вигукували: Колесом, колесом – над червоним поясом! Журавлі, журавлі, я вам перейду дорогу! Цей звичай має назву – перев’язування дороги червоним поясом.

Цього дня жінки, дівчата й діти йшли закликати весну. Вони брали полотно, виходили в поле, вклонялися на всі боки і, повернувшись до сходу сонця, промовляли: Ось тобі, весна-мати, нова обновка! Потім розстеляли полотно, клали пиріг і йшли з надією, що льон і коноплі добре вродять.

Господині у передостанній день березня поспішали до водойм – опустити у воду пряжу. Як полежить у день Олексія у воді, стає міцною.

Також жінки збирали талу воду, відстоювали її і використовували для домашніх потреб.

Якщо ж у цей день дівчина зустріне лелеку – має впасти або присісти додолу. Тоді, за повір’ями, перед нею швидко стане суджений.

Дівчата також вірили, якщо на Теплого Олекси подарувати жебракові сорочку, не забаряться старости.

А ще напередодні Теплого Олекси йшли ввечері на леваду, де росла стара верба, та із заплющеними очима виламували гілочку. Якщо вона виявлялася рівною і довгою, майбутній чоловік буде високим і струнким. Гілочку вдома освячували і у церкві намагалися торкнутися нею хлопця, який подобається. Якщо вдавалося дрібочку верби кинути йому в їжу або підкласти під подушку, неодмінно засватає.

Особливо шанувалася в цей день береза: збирали її бруньки, бо вважалося, що вони володіють особливою цілющою силою. За вечерею було заведено пригощатися напоєм із соку берези та меду.

Прикмети на Теплого Олекси