Чи є у вашому оточені Тетяни? Саме час привітати їх із Днем ангела.
День ангела Тетяни святкують кілька разів на рік. Найвідоміші дати: 25 січня та 14 вересня. З давньогрецької точним перекладом імені є “повелителька” або “засновниця”.
Тетянин день, який відзначається 25 січня, започаткований у 1755 році імператрицею Єлизаветою Петрівною, яка підписала указ Про заснування Московського університету. Тетянин день став офіційним університетським днем, у ті часи його називали днем заснування Московського університету. З того часу свята Тетяна вважається покровителькою учнів.
Тож 25 січня, якщо у вас є подруга, колега або родичка на ім’я Тетяна, привітайте її красивими словами, які ви можете знайти на нашому сайті.
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Нехай негаразди і біди
Не заважають нести квіти
На твоє свято, День Тетяни,
Сяй і ніколи не гасни!
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Тетяно,
Нехай твій ангел від зла захищає,
Від бід, печалей та всіх помилок.
Нехай тільки добро спасає
І дарує легкий шлях до зірок!
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Тетяно, сьогодні в тебе свято,
Твій ангел сяде на плече,
Бажає щастя він багато,
І струмінь любові нехай потече.
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Ти не Ірина й не Оксана,
Ані Галина і не Маша.
Не Даша ти і не Світлана,
Найкраща дівчина – Тетяна!
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Моя любове, з днем Тетяни,
Немов найкраща квітка, квітни,
Сьогодні тебе щиро вітаємо
І щастя без міри душевно бажаємо!
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Тетяно,
Хай щастя завжди буде вдома,
Кохай та будь кохана,
Нехай не лякає тебе втома,
Пам’ятай, ти завжди незрівнянна!
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Таня, вітаю тебе зі святом!
Щиро, від душі!
Будь неповторною, почуй мої благання!
У морі щастя, радості й кохання!
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З Днем Тетяни вітаємо Тетянку!
Щастя тобі, радості, добра!
Нехай очі, як сонечко, сяють
Від фарб, усмішок та тепла!