Чи є у вашому оточені Тетяни? Саме час привітати їх із Днем ангела.

День ангела Тетяни святкують кілька разів на рік. Найвідоміші дати: 25 січня та 14 вересня. З давньогрецької точним перекладом імені є “повелителька” або “засновниця”.

Тетянин день, який відзначається 25 січня, започаткований у 1755 році імператрицею Єлизаветою Петрівною, яка підписала указ Про заснування Московського університету. Тетянин день став офіційним університетським днем, у ті часи його називали днем заснування Московського університету. З того часу свята Тетяна вважається покровителькою учнів.

Тож 25 січня, якщо у вас є подруга, колега або родичка на ім’я Тетяна, привітайте її красивими словами, які ви можете знайти на нашому сайті.

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Нехай негаразди і біди

Не заважають нести квіти

На твоє свято, День Тетяни,

Сяй і ніколи не гасни!

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Тетяно,

Нехай твій ангел від зла захищає,

Від бід, печалей та всіх помилок.

Нехай тільки добро спасає

І дарує легкий шлях до зірок!

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Тетяно, сьогодні в тебе свято,

Твій ангел сяде на плече,

Бажає щастя він багато,

І струмінь любові нехай потече.

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Ти не Ірина й не Оксана,

Ані Галина і не Маша.

Не Даша ти і не Світлана,

Найкраща дівчина – Тетяна!

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Моя любове, з днем Тетяни,

Немов найкраща квітка, квітни,

Сьогодні тебе щиро вітаємо

І щастя без міри душевно бажаємо!

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Тетяно,

Хай щастя завжди буде вдома,

Кохай та будь кохана,

Нехай не лякає тебе втома,

Пам’ятай, ти завжди незрівнянна!

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Таня, вітаю тебе зі святом!

Щиро, від душі!

Будь неповторною, почуй мої благання!

У морі щастя, радості й кохання!

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З Днем Тетяни вітаємо Тетянку!

Щастя тобі, радості, добра!

Нехай очі, як сонечко, сяють

Від фарб, усмішок та тепла!