Есть ли в вашем окружении Татьяны? Самое время поздравить их с Днем ангела.
День ангела Татьяны празднуют несколько раз в год. Самые известные даты: 25 января и 14 сентября. С древнегреческого точным переводом имени является “повелительница” или “основательница”.
Татьянин день, отмечаемый 25 января, основан в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной, подписавшей указ Об учреждении Московского университета. Татьянин день стал официальным университетским днем, в те времена его называли днем основания Московского университета. С этого времени святая Татьяна считается покровительницей учеников.
25 января, если у вас есть подруга, коллега или родственница по имени Татьяна, поздравьте ее красивыми словами, которые вы можете найти на нашем сайте.
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С Днем Татьяны, родная!
Мы живем без тоски и без горя.
Желаю любви без края,
И радости целое море.
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Татьяна,
Пусть твой ангел от зла защищает,
От бед, печалей и всех ошибок.
Пусть только добро спасает
И дарит легкий путь и побольше улыбок!
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С Днем Ангела, Таня!
Желаю оптимизма,
Любви и магнетизма,
Здоровой быть, красивой,
Всегда такой же милой.
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Ты не Ирина и не Оксана,
Не Галина и не Маша.
Не Даша и не Светлана,
Лучшая девушка ты – Татьяна!
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Моя любовь, с Днем Татьяны,
Как лучший цветок, расцветай,
Сегодня тебя искренне поздравляем
И счастья без меры душевно желаем!
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Татьяна,
Пусть счастье всегда будет дома,
Люби и будь любима,
Пусть не пугает тебе усталость,
Помни, ты всегда несравнима!
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Таня, с праздником тебя!
Искренне, от души!
Будь неповторимой, услышь мои мольбы!
В мире счастья, радости и любви!
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Татьяне желаю красоты,
Пусть сияет ярче с каждым днем.
Исполнятся пусть все твои мечты,
Пусть душа горит ярким огнем.