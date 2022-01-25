Есть ли в вашем окружении Татьяны? Самое время поздравить их с Днем ангела.

День ангела Татьяны празднуют несколько раз в год. Самые известные даты: 25 января и 14 сентября. С древнегреческого точным переводом имени является “повелительница” или “основательница”.

Татьянин день, отмечаемый 25 января, основан в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной, подписавшей указ Об учреждении Московского университета. Татьянин день стал официальным университетским днем, в те времена его называли днем ​​основания Московского университета. С этого времени святая Татьяна считается покровительницей учеников.

25 января, если у вас есть подруга, коллега или родственница по имени Татьяна, поздравьте ее красивыми словами, которые вы можете найти на нашем сайте.

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С Днем Татьяны, родная!

Мы живем без тоски и без горя.

Желаю любви без края,

И радости целое море.

***

Татьяна,

Пусть твой ангел от зла ​​защищает,

От бед, печалей и всех ошибок.

Пусть только добро спасает

И дарит легкий путь и побольше улыбок!

***

С Днем Ангела, Таня!

Желаю оптимизма,

Любви и магнетизма,

Здоровой быть, красивой,

Всегда такой же милой.

***

Ты не Ирина и не Оксана,

Не Галина и не Маша.

Не Даша и не Светлана,

Лучшая девушка ты – Татьяна!

***

Моя любовь, с Днем Татьяны,

Как лучший цветок, расцветай,

Сегодня тебя искренне поздравляем

И счастья без меры душевно желаем!

***

Татьяна,

Пусть счастье всегда будет дома,

Люби и будь любима,

Пусть не пугает тебе усталость,

Помни, ты всегда несравнима!

***

Таня, с праздником тебя!

Искренне, от души!

Будь неповторимой, услышь мои мольбы!

В мире счастья, радости и любви!

***

Татьяне желаю красоты,

Пусть сияет ярче с каждым днем.

Исполнятся пусть все твои мечты,

Пусть душа горит ярким огнем.