1 квітня в усьому світі відзначають День сміху, або як його ще називають – День дурнів.

У цю дату заведено всіляко розігрувати одне одного, а тому дехто готує підколи навіть заздалегідь, щоб вони справили більше враження на того, над ким збираються пожартувати.

Якщо ви не любитель таких розіграшів або не поруч зі своїми близькими, друзями, знайомими, можна відправити їм смішне повідомлення. З такої нагоди Факти ICTV підготували кумедні привітання з 1 квітня.

Зараз дивляться

***

Чув, що на Марсі садять картоплю?

Мамонта в джунглях спіймали на днях!

Все це правда, а не навмисно,

Новини ці у всіх на вустах.

З 1 квітня тебе вітаємо!

Добрим приколам дорогу даємо.

Вірусом гумору всіх заражаємо.

З першоквітневим дурненьким днем!

***

Десь колись на перше квітня

Почалась брехня всесвітня.

Щоб всі люди не журились

Й веселішими робились.

І якщо сьогодні вдасться

Обвести когось навкруг пальця

День пройшов твій не дарма

Можна келих пить до дна!

***

Вранці не снідаю – думаю про тебе!

Вдень не обідаю – думаю про тебе!

Увечері не вечеряю – думаю про тебе!

Вночі не сплю – їсти хочу!

***

Знову ти взявся за своє

І забув про важливу дату

Але я нагадаю тобі,

що сьогодні за свято!

З днем добрих жартів,

вітаю з 1 квітня!

***

Перше квітня в Україні

Відзначають свято сміху.

Hу, потіха! Ой, потіха!

Наче цілий білий світ

З’їв смішинки на обід!