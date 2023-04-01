1 апреля во всем мире отмечают День смеха, или как его еще называют — День дураков.

В эту дату принято всячески разыгрывать друг друга, а потому некоторые готовят подколы даже заранее, чтобы они произвели большее впечатление на того, над кем собираются пошутить.

Если вы не любитель таких розыгрышей или не рядом со своими близкими, друзьями, знакомыми, можно отправить им смешное сообщение. По такому случаю Факты ICTV подготовили забавные поздравления с 1 апреля.

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***

Не кисни, не плачь,

И слезы не лей.

Ведь это день смеха,

А не твой юбилей.

Еще все на месте,

И груди, и попа,

И много удачи

Сулят гороскопы.

Скорей подтянись,

И выпрями плечи,

Давай же оттянемся

В праздничный вечер!

***

Слух прошел в прямом эфире:

Всем подарят по квартире,

Сильно вырастет зарплата

И понизится квартплата.

А на пенсию отныне

Каждый купит по машине!

1 апреля, братцы,

Повод дружно посмеяться!

***

Желаю не потеть,

И часто не реветь,

Тупые сериалы

Ночами не смотреть.

Найти свою любовь,

Мечту осуществить,

И все, чего желаешь,

Тому теперь и быть!

***

Пожелаю тебе я

Найти белого коня,

Ну, а принца на него –

Посади да хоть кого!

***

Желаю много позитива

В этот радостный денек!

Душа поет пускай счастливо,

Пусть льется смех, как ручеек!

Веселья я желаю много,

Приколов добрых лишь, не злых,

И настроения заводного,

И море шуточек смешных!