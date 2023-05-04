6 травня церква вшановує пам’ять святого мученика Юрія Змієборця.
В народі вірять, що цього дня на землю сходить весна, а Юрій випускає тепло і благословляє майбутній урожай. Саме після цього свята розпочинається буйне цвітіння трав, зелені і квітів.
Християнство ж має свою історію про Георгія (Юрія) Побідоносця, який служив у війську. Там він визнав себе вірянином і проповідував Боже Слово. Воїн не зрікся Хреста, не дивлячись на тортури, тоді ж цар звелів відрубати йому голову.
Як будь-яке свято, День Юрія має свої заборони і традиції.
Факти ICTV розповідають, що можна і не можна робити на свято Юрія.
Що можна робити на Юрія
- Свято Юрія вважається врочистим, тому в цей день віряни відвідують богослужіння і моляться за вдалий урожай.
- За давніми традиціями, в цей день потрібно збирати росу, адже вона вважалася святою. Нею промивали очі, а дівчата вмивалися, щоб бути красивішими.
- Також на Юрія вперше виганяли худобу на освячене пасовище.
- В селах Закарпаття на Юріїв день молодь обливалася водою, а домівки прикрашали березовим гіллям.
Що не можна робити на Юрія
На Юрія не можна:
- шити, в’язати;
- лаятися, сваритися;
- займатися польовими роботами;
- обрізати волосся;
- виконувати будь-яку справу із шерстю;
- брати до рук гребінець, а краще взагалі сховати його, це стосується і гострих предметів.
Що не можна садити на Юрія
На Юрія і після не можна садити мак, кукурудзу і гарбузи, адже буде малий врожай.
За народними прикметами, на Юрія сіють огірки, капусту, дині й кавуни.