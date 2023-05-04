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Свято Юрія (6 травня): що категорично не можна робити

4 Травня 2023, 13:50
Асоян Каріна редакторка стрічки
Свято Юрія
Джерело: Unsplash

6 травня церква вшановує пам’ять святого мученика Юрія Змієборця.

В народі вірять, що цього дня на землю сходить весна, а Юрій випускає тепло і благословляє майбутній урожай. Саме після цього свята розпочинається буйне цвітіння трав, зелені і квітів.

Християнство ж має свою історію про Георгія (Юрія) Побідоносця, який служив у війську. Там він визнав себе вірянином і проповідував Боже Слово. Воїн не зрікся Хреста, не дивлячись на тортури, тоді ж цар звелів відрубати йому голову.

Як будь-яке свято, День Юрія має свої заборони і традиції.

Факти ICTV розповідають, що можна і не можна робити на свято Юрія.

Що можна робити на Юрія

  1. Свято Юрія вважається врочистим, тому в цей день віряни відвідують богослужіння і моляться за вдалий урожай.
  2. За давніми традиціями, в цей день потрібно збирати росу, адже вона вважалася святою. Нею промивали очі, а дівчата вмивалися, щоб бути красивішими.
  3. Також на Юрія вперше виганяли худобу на освячене пасовище.
  4. В селах Закарпаття на Юріїв день молодь обливалася водою, а домівки прикрашали березовим гіллям.

Що не можна робити на Юрія

На Юрія не можна:

  • шити, в’язати;
  • лаятися, сваритися;
  • займатися польовими роботами;
  • обрізати волосся;
  • виконувати будь-яку справу із шерстю;
  • брати до рук гребінець, а краще взагалі сховати його, це стосується і гострих предметів.

Що не можна садити на Юрія

На Юрія і після не можна садити мак, кукурудзу і гарбузи, адже буде малий врожай.

За народними прикметами, на Юрія сіють огірки, капусту, дині й кавуни.

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