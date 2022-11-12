18 грудня ввечері починається святкування іудейського свята Ханука 2022. Триватиме воно до заходу сонця 26 числа.

Хануку також називають Святом свічок, його святкують на згадку про диво, що сталося в Ізраїлі. Детальніше про історію свята та його традиції – в матеріалі.

Історія свята Ханука

У 332 році до нашої ери Юдея перейшла під владу Олександра Македонського, який не втручався в релігію євреїв. Після його смерті, безлічі воєн і влади єгипетської династії Птолемеїв до правління Юдеєю прийшли ассірійські греки – Селевкіди – у 198 році до нашої ери.

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Вони почали еллінізувати народ. Так грецька філософія та культура поступово стали проникати у єврейське середовище.

У 175 році до нашої ери до влади прийшов Антіох Єпіфан, при якому Тора стала забороненою книгою, а дотримання єврейських законів – злочином. Він дав своє ім’я Єрусалиму, конфіскував храмові скарби, а сам храм пограбував.

У відповідь в Юдеї почалося повстання під проводом сім’ї Макавеїв. Їхня армія складалася з малої кількості людей, була погано озброєна і підготовлена.

Юда Макавей, який очолював армію, уникав відкритих битв, тому вони нападали на окремі загони греків. Так повстанська армія здобувала одну перемогу за іншою і за три роки звільнила Єрусалим. Однак більшість святинь була осквернена і зруйнована.

Після перемоги євреї піднялися на Храмову гору, щоб очистити та освятити осквернений Єрусалимський храм. У ньому знайшовся лише один глечик оливи для лампад, якого вистачило б на день. Проте сталося диво – лампада горіла вісім днів.

Саме після цього євреї почали святкувати Хануку та запалювати у цей період свічки. Таким чином вони висловлюють Богові подяку.

Традиції святкування Хануки

Святкування Хануки триває вісім днів. Як ми вже писали раніше, цими днями євреї запалюють свічки – ханукії, а в синагозі читається відповідна молитва.

Свічки встановлюються у свічник, їхня кількість дорівнює кількості днів свята. Першого дня запалюють лише одну, в останній – горять усі. Важливо, щоб вони були запалені від шамаші – спеціальної свічки.

Ханукія ставиться на підвіконня, у такий спосіб віряни виконують завіт – розголошувати всім диво. Вважається, що вогонь знищує зло.

У цей період євреї влаштовують пишні застілля, накривають великі столи та веселяться. На святковому столі мають бути картопляні оладки, пончики, молочні продукти та страви із сиру.

Також варто допомагати нужденним. Така традиція існує для того, щоб кожен міг відзначити свято.