18 декабря вечером начинается празднование иудейского праздника Ханука 2022. Продлится оно до захода солнца 26 числа.

Хануку также называют Праздником свечей, отмечается он в память о чуде, произошедшем в Израиле. Детальнее об истории праздника и его традициях — в материале.

История праздника Ханука

В 332 году до нашей эры Иудея перешла под власть Александра Македонского, который не вмешивался в религию евреев. После его смерти, множества войн и власти египетской династии Птолемеев к правлению Иудеей пришли ассирийские греки — Селевкиды — в 198 году до нашей эры.

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Они начали эллинизировать народ. Так греческая философия и культура постепенно стали проникать в еврейскую среду.

В 175 году до нашей эры к власти пришел Антиох Епифан, при котором Тора стала запретной книгой, а соблюдение еврейских законов — преступлением. Он дал свое имя Иерусалиму, конфисковал храмовые сокровища, а сам храм разграбил.

В ответ в Иудее началось восстание под предводительством семьи Маккавеев. Их армия состояла из малого количества людей, была плохо вооружена и подготовлена.

Возглавлявший армию Иегуда Маккавей избегал открытых сражений, поэтому они нападали на отдельные отряды греков. Так повстанческая армия одерживала одну победу за другой и за три года освободила Иерусалим. Однако большинство святынь были осквернены и разрушены.

После победы евреи поднялись на Храмовую гору, чтобы очистить и освятить оскверненный Иерусалимский храм. В нем нашелся только один кувшин масла для лампад, которого хватило бы на день. Однако произошло чудо — лампада горела восемь дней.

Именно после этого евреи стали праздновать Хануку и зажигать в этот период свечи. Таким образом они выражают Богу благодарность.

Традиции празднования Хануки

Празднование Хануки длится восемь дней. Как мы уже писали ранее, в эти дни евреи зажигают свечи — ханукии, а в синагоге читается соответствующая молитва.

Свечи устанавливаются в подсвечник, их количество равняется количеству дней праздника. В первый день зажигают только одну, в последний — горят все. Важно, чтобы зажигались они от шамаши — специальной свечи.

Ханукия ставится на подоконник, таким образом верующие исполняют завет — разглашать всем чудо. Считается, что огонь уничтожает зло.

В этот период евреи устраивают пышные застолья, накрывают большие столы и веселятся. На праздничном столе должны быть картофельные оладьи, пончики, молочные продукты и блюда из сыра.

Также стоит помогать нуждающимся. Такая традиция существует для того, чтобы каждый мог отметить праздник.