Вербна неділя 2023

У квітні віряни відзначать безліч релігійних свят, одним з них є Вербна неділя, що передує Великодню.

Це свято присвячене урочистому в’їзду в Єрусалим Ісуса Христа. Вербну неділю в 2023 році відзначають 2 квітня за григоріанським і новоюліанським календарях, і 9 квітня – за юліанським. Світле Христове Воскресіння відповідно календарям віряни відзначать 9 і 16 квітня.

Як і в інше свято, в це також існують свої звичаї. Детальніше з традиціями на Вербну неділю, можна ознайомиться в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

У Вербну неділю віряни ходять до церкви, де освячують гілочки верби. Там же вони ставлять свічки за здоров’я своїх близьких.

Повернувшись додому потрібно побити гілочками своїх близьких або друзів, раптом зустрінете їх по дорозі, при цьому необхідно примовляти: – Не я б’ю, верба б’є. Будь здоровий як вода і багатий як земля. Вважається, що такий обряд очищає від хвороб і злих духів.

Наші предки, повертаючись із храму, також садили одну з гілочок у землю біля будинку, щоб росла Богу на славу, а нам, людям, на вживання.

Також вони кидали гілочки в їжу худобі, вважалося, що це вбереже її від хвороб. Хтось також їв сережки освяченої верби чи додавав їх у випічку.

Гілки верби потрібно зберігати цілий рік, топтатися по ним ні в якому разі не можна, як і викидати. Щоб від них позбутися, потрібно спалися або кинути у водойму, однак щоб вода в ній не була стоячою.