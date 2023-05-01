Івана Купала – стародавнє свято язичників, пов’язане з літнім сонцестоянням. У цей день заведено влаштовувати гуляння, водити хороводи, плести вінки тощо.

Факти ICTV розповідають, коли Івана Купала у 2023 і що це за свято.

Коли Івана Купала 2023

За григоріанським календарем Івана Купала щорічно святкують в ніч з 6 на 7 липня.

Раніше, за юліанським календарем, Купала збігався з днем літнього сонцестояння і припадав у ніч з 23 на 24 червня (Іванів день).

Івана Купала – що за свято

Івана Купала має язичницьке коріння. Воно пов’язане з літнім сонцестоянням. Тоді люди поклонялися Сонцю та проводили різні обряди для урожаю, добробуту і здоров’я.

За переказами, у ніч на Івана Купала виходила вся нечисть: мавки, біси, русалки тощо. Відлякати цих істот можна було тільки гуляннями та вогнем. Тому люди святково одягалися, запалювали велике багаття і веселилися.

На Івана Купала дівчата шукали своє кохання. Вони плели вінки і відпускали на воду. Хлопець, який знайде виріб, вважався їхнею долею.