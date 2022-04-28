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Пудів день – яке свято 28 квітня 2022 року

28 Квітня 2022, 08:31
Віталій Плахотний
Пудів день – яке свято 28 квітня 2022 року

Пудів день – свято 28 квітня 2022 року

Православні молилися святому апостолу Пуду – одному з 70 апостолів, які були послані з Євангельським благовістям перед пришестям Ісуса.

Святий Пуд разом з Петром прийняв мученицьку смерть у Римі в часи правління імператора Нерона, який організовував численні гоніння на християн.

Чого не можна робити 28 квітня у Пудів день

  • Займатися важкою працею з ранку і до ночі – до неприємностей.
  • Ламати гілки горобини – хто це зробить, страждатиме від важкої хвороби.
  • Їсти яйця – до проблем із зором.
  • Витрушувати матраци та подушки – можна витрусити своє щастя.
  • Переносити бджіл з місць їх зимівлі в вулик – до неприємного події.
  • У цей день було заведено оглядати пасіки і бджоляник, перевіряти як бджоли пережили зиму.

Свята та знаменні події 28 квітня 2022

  • Всесвітній день охорони праці
  • День біологічного годинника

Іменини відзначають: Анастасія, Андрій, Аристарх, Василина, Віктор, Зосима, Кіндрат, Лук’ян, Федір, Севастян, Савва, Леонід, Трофим, Павло, Петро, Яків.

Народні прикмети на 28 квітня

  • Якщо бджоли в цей день рано повернулися у вулик – прикмета до того, що найближчим часом настане відчутне потепління.
  • Не можна в цей день працювати допізна – сильне нещастя накличеш.
  • Вночі 28 квітня холодно, а вдень дуже спекотно – незабаром встановиться гарна погода.
  • Граки грають – погода буде теплою і сонячною.
  • По ярах знову земля замерзла – врожай буде не дуже багатим.
  • Ясний день, а ввечері на небі хмари згущуються – незабаром погода зміниться, і, найімовірніше, піде дощ.
  • Зоря 28 квітня червоного кольору – буде вітряна і дощова погода.
  • Місяць або сонце при сході і заході як би спотворюються – прикмета, що сповіщає про те, що буде тепло.
  • Кулики прилетіли – весна вже до середини підходить.
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Календар, Свято
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