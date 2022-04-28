Пудів день – свято 28 квітня 2022 року



Православні молилися святому апостолу Пуду – одному з 70 апостолів, які були послані з Євангельським благовістям перед пришестям Ісуса.

Святий Пуд разом з Петром прийняв мученицьку смерть у Римі в часи правління імператора Нерона, який організовував численні гоніння на християн.

Чого не можна робити 28 квітня у Пудів день

Займатися важкою працею з ранку і до ночі – до неприємностей.

Ламати гілки горобини – хто це зробить, страждатиме від важкої хвороби.

Їсти яйця – до проблем із зором.

Витрушувати матраци та подушки – можна витрусити своє щастя.

Переносити бджіл з місць їх зимівлі в вулик – до неприємного події.

У цей день було заведено оглядати пасіки і бджоляник, перевіряти як бджоли пережили зиму.

Свята та знаменні події 28 квітня 2022

Всесвітній день охорони праці

День біологічного годинника

Іменини відзначають: Анастасія, Андрій, Аристарх, Василина, Віктор, Зосима, Кіндрат, Лук’ян, Федір, Севастян, Савва, Леонід, Трофим, Павло, Петро, Яків.

Народні прикмети на 28 квітня