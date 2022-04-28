Пудів день – свято 28 квітня 2022 року
Православні молилися святому апостолу Пуду – одному з 70 апостолів, які були послані з Євангельським благовістям перед пришестям Ісуса.
Святий Пуд разом з Петром прийняв мученицьку смерть у Римі в часи правління імператора Нерона, який організовував численні гоніння на християн.
Чого не можна робити 28 квітня у Пудів день
- Займатися важкою працею з ранку і до ночі – до неприємностей.
- Ламати гілки горобини – хто це зробить, страждатиме від важкої хвороби.
- Їсти яйця – до проблем із зором.
- Витрушувати матраци та подушки – можна витрусити своє щастя.
- Переносити бджіл з місць їх зимівлі в вулик – до неприємного події.
- У цей день було заведено оглядати пасіки і бджоляник, перевіряти як бджоли пережили зиму.
Свята та знаменні події 28 квітня 2022
- Всесвітній день охорони праці
- День біологічного годинника
Іменини відзначають: Анастасія, Андрій, Аристарх, Василина, Віктор, Зосима, Кіндрат, Лук’ян, Федір, Севастян, Савва, Леонід, Трофим, Павло, Петро, Яків.
Народні прикмети на 28 квітня
- Якщо бджоли в цей день рано повернулися у вулик – прикмета до того, що найближчим часом настане відчутне потепління.
- Не можна в цей день працювати допізна – сильне нещастя накличеш.
- Вночі 28 квітня холодно, а вдень дуже спекотно – незабаром встановиться гарна погода.
- Граки грають – погода буде теплою і сонячною.
- По ярах знову земля замерзла – врожай буде не дуже багатим.
- Ясний день, а ввечері на небі хмари згущуються – незабаром погода зміниться, і, найімовірніше, піде дощ.
- Зоря 28 квітня червоного кольору – буде вітряна і дощова погода.
- Місяць або сонце при сході і заході як би спотворюються – прикмета, що сповіщає про те, що буде тепло.
- Кулики прилетіли – весна вже до середини підходить.