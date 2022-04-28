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Пудов день — какой праздник 28 апреля 2022 года

28 апреля 2022, 08:31
Віталій Плахотний
Пудов день — какой праздник 28 апреля 2022 года

Пудов день — праздник 28 апреля 2022

Православные молились святому апостолу Пуду — одному из 70 апостолов, посланных с Евангельским благовестием перед пришествием Иисуса.

Святой Пуд вместе с Петром принял мученическую смерть в Риме во времена правления императора Нерона, который организовывал многочисленные гонения на христиан.

В этот день было принято осматривать пасеки и омшаники, проверять как пчелы пережили зиму.

Что нельзя делать 28 апреля 2022 в Пудов день

  • Заниматься тяжелым трудом с утра и до ночи — к неприятностям.
  • Ломать ветви рябины — кто это сделает, будет страдать от тяжелой болезни.
  • Есть яйца — к проблемам со зрением.
  • Вытряхивать матрасы и подушки — можно вытрясти свое счастье.
  • Переносить пчёл с мест их зимовки в улей — к неприятному событию.

Праздники и знаменательные события 28 апреля 2022

  • Всемирный день охраны труда
  • День биологических часов

Именины отмечают: Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Зосима, Кондрат, Лукьян, Федор, Савастьян, Савва, Леонид, Трофим, Павел, Петр, Яков.

Народные приметы на 28 апреля

  • Если пчелы в этот день рано вернулись в улей — примета к тому, что в ближайшее время наступит ощутимое потепление.
  • Нельзя в этот день работать допоздна — сильное несчастье призовешь.
  • Ночью 28 апреля холодно, а днем ​​очень жарко — вскоре установится хорошая погода.
  • По оврагам снова земля замерзла — урожай будет не очень богатым.
  • Ясный день, а вечером на небе облака сгущаются — вскоре погода изменится, и, скорее всего, пойдет дождь.
  • Заря 28 апреля красного цвета — будет ветреная и дождливая погода.
  • Месяц или солнце при восходе и закате как бы искажаются — примета, извещающая о том, что будет тепло.
  • Кулики прилетели — весна уже к середине подходит.
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Теги
Календарь, Праздник
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