Пудов день — праздник 28 апреля 2022

Православные молились святому апостолу Пуду — одному из 70 апостолов, посланных с Евангельским благовестием перед пришествием Иисуса.

Святой Пуд вместе с Петром принял мученическую смерть в Риме во времена правления императора Нерона, который организовывал многочисленные гонения на христиан.

В этот день было принято осматривать пасеки и омшаники, проверять как пчелы пережили зиму.

Что нельзя делать 28 апреля 2022 в Пудов день

Заниматься тяжелым трудом с утра и до ночи — к неприятностям.

Ломать ветви рябины — кто это сделает, будет страдать от тяжелой болезни.

Есть яйца — к проблемам со зрением.

Вытряхивать матрасы и подушки — можно вытрясти свое счастье.

Переносить пчёл с мест их зимовки в улей — к неприятному событию.

Праздники и знаменательные события 28 апреля 2022

Всемирный день охраны труда

День биологических часов

Именины отмечают: Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Зосима, Кондрат, Лукьян, Федор, Савастьян, Савва, Леонид, Трофим, Павел, Петр, Яков.

Народные приметы на 28 апреля