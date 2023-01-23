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Стрітення Господнє 2023 – дата святкування

23 Січня 2023, 14:20
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Сретение Господне
Джерело: Depositphotos

Вже у лютому віряниі відзначать важливе релігійне свято – Стрітення Господнє, дату якого встановлено на 40-й день після народження Христа.

Так, у 2023 році Стрітення Господнє відзначають 2 лютого за григоріанським та новоюліанським календарями, і 15 лютого – за юліанським.

Назва цього свята перекладається як зустріч, оскільки цього дня зустрічаються Старий та Новий заповіти. У народі ж вважають, що на Стрітення зустрічається весна із зимою.

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Саме в 40-й день після Різдва Христового Діва Марія та Йосип прийшли з немовлям Ісусом у храм, щоб принести його Богові.

Цього дня віряни ходять до церкви, де освячують воду та свічки. Вода допомагає впоратися зі пристрітом і вилікуватися від хвороб, свічки ж мають лікувальну силу.

Також на Стрітення потрібно прощати образи та повертати борги.

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