Стрітення Господнє 2023 – дата святкування

Вже у лютому віряниі відзначать важливе релігійне свято – Стрітення Господнє, дату якого встановлено на 40-й день після народження Христа.

Так, у 2023 році Стрітення Господнє відзначають 2 лютого за григоріанським та новоюліанським календарями, і 15 лютого – за юліанським.

Назва цього свята перекладається як зустріч, оскільки цього дня зустрічаються Старий та Новий заповіти. У народі ж вважають, що на Стрітення зустрічається весна із зимою.

Зараз дивляться Саме в 40-й день після Різдва Христового Діва Марія та Йосип прийшли з немовлям Ісусом у храм, щоб принести його Богові. Цього дня віряни ходять до церкви, де освячують воду та свічки. Вода допомагає впоратися зі пристрітом і вилікуватися від хвороб, свічки ж мають лікувальну силу. Також на Стрітення потрібно прощати образи та повертати борги. Читайте також: Початок посту та Масляна: церковний календар на лютий 2023

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