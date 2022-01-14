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Старий Новий рік 2022 – листівки для привітань

14 Січня 2022, 08:15
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Старий Новий рік 2022 – листівки для привітань

Старий Новий рік – унікальне свято, яке, хоч і неофіційно, але відзначають в Україні в ніч із 13 на 14 січня.

Суть українського свята Старий Новий рік важко пояснити іноземцям, адже їх спантеличує назва. Річ у тому, що довгий час на українських землях діяло інше літочислення, і Старий Новий рік – це звичайна різниця в юліанському та григоріанському календарях.

Починаються святкування увечері 13 січня напередодні Старого Нового року. Цей день називають Маланкою. Люди перевдягаються в костюми тварин та інших фольклорних персонажів, щедрують, співають. Наступного дня, 14 січня, коли відзначають Старий Новий рік і свято Василя, хлопці посівають.

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Та оскільки цього року через пандемію коронавірусу всі соціальні контакти обмежені, святкувати Старий Новий рік ми будемо дистанційно.

У цьому разі вам стануть у пригоді привітання зі Старим Новим роком, які ми зібрали для вас. Надіславши їх своїм рідним та знайомим, ви хоча б віртуально станете ближчими цього дня.

Привітання зі Старим Новим роком у листівках

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Теги
листівки , Привітання зі святами , Старий Новий рік
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