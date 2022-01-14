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Старый Новый год 2022 – открытки для поздравлений

14 января 2022, 08:15
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Старый Новый год 2022 – открытки для поздравлений

Старый Новый год – уникальный праздник, который, хоть и неофициально, но отмечают в Украине в ночь с 13 на 14 января.

Суть украинского праздника Старый Новый год трудно объяснить иностранцам, ведь их озадачивает название. Дело в том, что долгое время на украинских землях действовало другое летоисчисление, и Старый Новый год – это обычная разница в юлианском и григорианском календарях.

Начинаются празднования вечером 13 января в канун Старого Нового года. Этот день называют Маланкой. Люди переодеваются в костюмы животных и других фольклорных персонажей, щедруют, поют. На следующий день, 14 января, когда отмечают Старый Новый год и праздник Василия, ребята посевают.

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И поскольку в этом году из-за пандемии коронавируса все социальные контакты ограничены, праздновать Старый Новый год мы будем дистанционно.

В этом случае вам пригодятся поздравления со Старым Новым годом, которые мы собрали для вас. Отправив их своим родным и знакомым, вы хотя бы виртуально станете ближе в этот день.

Поздравления со Старым Новым годом в открытках

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Теги
листівки , Поздравления с праздниками , Старый Новый год
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