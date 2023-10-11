Вже незабаром у всьому світі відзначатимуть Геловін, або День усіх святих.

Це свято пишно святкують у США, Канаді, Великій Британії, Ірландії. В Україні воно почало набувати популярності після здобуття незалежності.

На Геловін зазвичай організовують тематичні вечірки, переодягаються у містичних чи моторошних героїв, а також прикрашають свої будинки гарбузами та свічками.

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Коли відзначатимуть Геловін у 2023 році, історія та традиції свята – далі у матеріалі.

Дата святкування Геловіну

Щорічно дата святкування не змінюється і припадає на кінець другого місяця осені – початок третього.

Геловін 2023 відзначають у ніч із 31 жовтня на 1 листопада. Цього року він припадає з вівторка на середу.

Геловін: історія свята

Традиція святування Геловіну сягає корінням часів древніх кельтів, які мешкали на території Британії, Ірландії та Франції близько 2 тис. років тому.

Вони вірили, що у ніч з 31 жовтня на 1 листопада стирається кордон між світом живих і мертвих, а душі повертаються на землю. У ці дні кельти відзначали язичницьке свято Самайн, гуляння тривали сім днів.

Кельти переодягалися у костюми зі шкір і голів тварин, виголошували пророцтва, палили величезні багаття і приносили жертви богам.

У VІІІ столітті папа Григорій ІІІ назвав 1 листопада Днем усіх святих. Згодом свято увібрало деякі традиції Самайну, а ірланді та британці привезли ці звичаї на територію США.

Пізніше Геловін набув розважального характеру і зараз є одним із найбільш популярних свят у світі.

Традиції

На Геловін прикрашають будинки та подвір’я гарбузами з вирізаними очима та посмішкою. Такі гарбузи називають “ліхтарем Джека”, це одні з найголовніших символів свята.

На вечірку з нагоди святкування Геловіну заведено надягати моторошні костюми, видаючи себе за найрізноманітнішу нечисть. Зазвичай люди обирають образи вампірів, відьм, зомбі чи популярних персонажів з фільмів, книг, ігор.

Ще однією традицією є походи в гості за ласощами. Щороку на Геловін діти в костюмах випрошують солодощі у сусідів.

Ця гра називається солодощі або смерть (trick-or-treating). Якщо господар відмовляється пригостити чимось, діти можуть зробити йому якусь дрібну капость.