Яблучний Спас і Преображення Господнє в Україні відзначають 19 серпня 2022 року. Уже наступного року дата зрушиться на тлі оновленого церковного календаря.

На свято заведено святити яблука і пригощати ними своїх близьких. Також Преображення Господнє вказує на святість Ісуса, що є важливою подією для вірян.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Яблучним Спасом у листівках, СМС та прозі, що потішать близьких та родину.

Привітання з Яблучним Спасом у СМС

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Вже постигли яблука у нашому садку,

До нас прийшов жаданий другий Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

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З літнім святом поспішаю привітати вас –

Настав день Преображення, Яблучний наш Спас!

І смакують яблучка старі і дітвора.

Я бажаю вам здоров’я, миру і добра!

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Другий Спас – серпневе свято,

Час збирати врожаї,

Янтарем згасає літо…

Теплих зим бажаю всім!

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Солодкого щастя, приємної погоди,

Палкої любові вам на довгі роки!

Веселощів, здоров’я, терпіння і сил

Щоб Господь вас щедро поблагословив.

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Пригощайтесь яблуками, люди!

Спас Яблуневий кличе нас!

І любов солодша буде,

І здоров’я буде враз!

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Привітання з Яблучним Спасом у листівках

Привітання з Яблучним Спасом у прозі

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З Яблучним Спасом вітаю і бажаю світлого і праведного шляху. Нехай життя буде солодким і соковитим, як стигле яблучко, нехай буде лад у сім’ї, хай Бог відведе всі недуги і хвороби, нехай радість і веселощі приходять у ваш дім.

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Вітаю з Яблучним Спасом і від душі бажаю, щоб в житті не було яблук розбрату, щоб солодким і добрим було щомиті долі, щоб світле благословення уберігало від поганих помислів і заздрісних очей

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Прийміть щирі вітання зі Яблучним Спасом! Нехай у вашому серці завжди горить іскорка добра, нехай здоров’я буде міцним, щастя – безхмарним, а доля – прихильною. Дай Боже вам миру, благополуччя і достатку!

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З другим Спасом вас! Нехай на вашому столі завжди буде хліб, а у ваших родинах завжди панує мир і спокій. Нехай тільки яскраві барви трапляються на вашому шляху. Бажаю міцного здоров’я, безхмарного щастя та сімейного затишку!

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Нехай у свято Спаса Господь почує ваші молитви та зішле своє благословення з небес. Бажаємо вам жити в щасті та радості. Нехай здійснюються всі ваші найзаповітніші бажання, а горе оминає ваш дім десятою дорогою. Усіх земних благ вам!

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Серпень також приніс українцям величезну кількість свят. Серед них навіть є День Незалежності України. Ознайомитися з повним календарем свят серпня 2023 можна на Фактах ICTV.