14 вересня – одна з дат, коли відзначають день ангела Тетяни. Це не найважливіший день іменин носіїв цього імені, проте ще один привід їх привітати.

Загалом Тетяни відзначають 10 разів день ангела на рік, якісь із них припадають на зиму, якісь – на осінь, а якісь – на весну. Факти ICTV вирішили розповісти вам, коли день ангела Тетяни, що означає це ім’я, а також ми підготували привітання у листівках, смс і прозі.

Коли день ангела Тетяни

Іменини Тетяни за православним календарем святкують 18 і 25 січня, 17 липня, 14 і 23 вересня, 3, 11 і 21 жовтня, 3 і 23 грудня.

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Найвідомішими є ті, яке відзначають 25 січня. Саме цього дня церква вшановує пам’ять святої мучениці Тетяни Римської, яка присвятила все своє життя вірі в Бога.

Значення імені Тетяна

Найпоширеніша версія походження цього імені – римська, згідно з якою Тетяна – це жіноча форма чоловічого імені Татій.

Друга теорія говорить, що ім’я має давньогрецьке походження й означає “улаштовувачка”, “засновниця”.

Власниці імені Тетяни емоційні ще з дитинства, а також схильні до різких перепадів настрою, що може не особливо подобатися оточуючим.

Найчастіше вони егоїстичні, зациклені на собі і постійно потребують уваги.

Чоловік Тетяни повинен постійно її підносити, адже це ще один спосіб того, як вона живить своє самолюбство. З появою дітей власниця цього імені змінюється, часто – на краще.

Привітання з днем Тетяни 2023 у листівках

Привітання з днем Тетяни 2023 у смс

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Ангел хранитель, Тетяну храни,

В суєтному світі її бережи,

Ніжними крилами ти обійми,

Теплом і турботою її нагороди,

В дорозі не кидай і від бід збережи,

Незримою Рукою вкажи шлях.

З днем ангела, Таня, вір у чудеса,

І ангел тоді не покине тебе.

***

З днем Тетяни вітаю!

Настрою бажаю!

Щоб свято було гарним,

На інші не схожим!

Щастя всім бажаю я

Дорогоцінні друзі!

***

Нехай Тетяна вам підкине

Свіжих почуттів, як перший сніг,

Геть підуть туга зі смутком

І скрізь буде успіх!

***

Таня, Танечка, Танюша,

Приймай вітання.

Залишайся найкращою,

Не сумуй і не нудьгуй.

***

У зимовий свято, в день Тетяни

Від любові до тебе всі п’яні.

Тільки той ще не п’яний,

Хто не чув про Тетян.

***

Тетяна, нині свято в тебе,

З Днем Ангела вітаю!

І це вітання у віршах

Тобі я відправляю.

Бажаю жити й не тужити,

Друзями завжди дорожити!

Хай Ангел твій тебе кохає,

Від лиха завжди вберігає!

Привітання з днем Тетяни 2023 у прозі

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Нехай ангел-охоронець ніколи не залишає вас. Бажаю, щоб його присутність створювала у вашій душі відчуття щастя, теплоти і захищеності. Бажаю гармонії, душевного спокою і добробуту в усьому. Зі святом!

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Зі святом, Тетяна! Це ім’я таке ж прекрасне, як і його власниця! Бажаю, щоб твоя краса продовжувала полонити всіх оточуючих, здоров’я ніколи не підводило, успіх супроводжував у будь-яких починаннях.

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З днем ангела Тетяни! Бажаю мудрості і сил, здоров’я і краси, удачі та успіху, розуміння і підтримки близьких, мужності і любові серця, натхнення і радості душі, розмаїття і чарівництва життя!

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Вітаю з днем Тетяни! Бажаю міцного здоров’я, щастя, достатку, умиротворення, турботи і ласки від коханих і рідних і, звичайно, здійснення всього, чого хочеться!

***

З днем ангела Тетяни! Бажаю трепету душі, щастя, сили духу, доброти серця, добробуту життя.