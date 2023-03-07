В Україні через кілька днів будуть відзначати 8 березня. Традиційно в цей день жінкам дарують квіти та приємні подарунки. Найпопулярнішими квітами з року в рік в це свято залишаються тюльпани.

Скільки коштують тюльпани в різних регіонах України – читайте в матеріалі.

Флорист Ольга Маценко вважає, що ціна тюльпанів у 2023 році буде набагато вище, ніж в попередні.

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Це пов’язано не тільки з війною, а й з тим, що тюльпани до весняного свята вирощують в теплицях, але далеко не всі з них змогли витримати погоду. А європейські виробники також постраждали від різних факторів.

Основний постачальник тюльпанів в Україну – Нідерланди, але в цьому році з доставкою можуть виникнути проблеми, адже крім ситуації в країні, квітам потрібно протриматися в дорозі не менше двох діб.

Ціна тюльпанів на 8 березня 2023

В інтернеті постачальники пропонують тюльпани поштучно і вже у готових букетах. Ціни коливаються від 28 гривень за одну штучку до декількох тисяч за готові букети.

Наприклад, в Одесі та Вінниці можна придбати квітку від 35 грн за шт. У Дніпрі ціна варіюється від 45 до 70 грн. У Харкові невеликий букет з 15 тюльпанів обійдеться у 800 грн. А якщо із 25 – у 1300.

В столиці, як завжди, ціна різна. Можна знайти квітку за 29 грн або ж за 60.

В Хмельницькому купити звичайний тюльпан можна за 30 грн, а піоновидний – за 35. В Чернігові ціна на тюльпан – від 28 грн. Букет з 17 тюльпанів вартуватиме 590 грн. У Рівному квітку можна знайти за 30 грн за шт.

Ціни на тюльпани: здешевшали чи здорожчали

Середня ціна за тюльпан у великих містах України у 2023 році – 35 грн. До війни, у 2021, середня ціна одного тюльпана була 20-25 гривень за одну штуку.

Звичайно, сума залежить від сорту тюльпанів.

Тоді за букет з 25 квітів у Києві викладали в середньому від 500 до 700 гривень.