В Украине через несколько дней будут отмечать 8 марта. Традиционно в этот день женщинам дарят цветы и подарки. Самыми популярными цветами из года в год в этот праздник остаются тюльпаны.

Сколько стоят тюльпаны в разных регионах Украины – читайте в материале.

Флорист Ольга Маценко считает, что цена тюльпанов в 2023 году будет намного выше, чем в предыдущие.

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Это связано не только с войной, но и тем, что тюльпаны к весеннему празднику выращивают в теплицах, но далеко не все из них смогли выдержать погоду. А европейские производители также пострадали от разных факторов.

Основной поставщик тюльпанов в Украину – Нидерланды, но в этом году с доставкой могут возникнуть проблемы, ведь кроме ситуации в стране, цветам нужно продержаться в пути не менее двух суток.

Цена тюльпанов на 8 марта 2023

В интернете поставщики предлагают тюльпаны поштучно и уже в готовых букетах. Цены колеблются от 28 гривен за одну штуку до нескольких тысяч за готовые букеты. К примеру, в Одессе и Виннице можно приобрести цветок от 35 грн за шт. В Днепре цена варьируется от 45 до 70 грн.

В Харькове небольшой букет из 15 тюльпанов обойдется в 800 грн. А если из 25 – в 1300.

В столице, как всегда, цена разная. Можно найти цветок за 29 грн или за 60. В Хмельницком купить обычный тюльпан можно за 30 грн, а пионовидный – за 35. В Чернигове цена на тюльпан – от 28 грн. Букет из 17 тюльпанов будет стоить 590 грн. В Ровно цветок можно найти за 30 грн. за шт.

Цены на тюльпаны: подешевели или подорожали

Средняя цена за тюльпан в больших городах Украины в 2023 году – 35 грн. До войны, в 2021 году, средняя цена одного тюльпана была 20-25 гривен за одну штуку.

Конечно, сумма зависит от сорта тюльпанов.

Тогда за букет из 25 цветов в Киеве выкладывали в среднем от 500 до 700 гривен.