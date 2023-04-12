Чистим називають четвер перед Великоднем, у 2023 році він припадає на 13 квітня. Здавна у Чистий четвер заведено прибирати вдома та купатися. Аби відчути силу свята сповна, робити це потрібно правильно.

Як і коли треба купатися на Чистий четвер 2023, дізналися Факти ICTV.

За традиціями, купатися у Чистий четвер варто до сходу сонця. Кожен член сім’ї має вмитися зі срібної монети чи ложки. І зробити це варто одразу після пробудження. Цей ритуал дарує міцне здоров’я та красу. Хворих у цей день вмивають із позиченого у сусідів срібла.

Кажуть, що вода у Чистий четвер змиває всі гріхи та неприємності. Аби попрощатися з поганим, під час купання варто читати молитви й просити Бога вигнати зі свого життя печалі та лихі думки.

Віряни радять купатися у Чистий четвер стоячи. Коли вода стікатиме по тілу, варто уявити, що це ллється чисте яскраве біле світло, яке змиває усю погану енергію, очищаючи тіло та душу.

Також у Чистий четвер радять обливатися холодною водою.

За традицією, під час купання на Чистий четвер варто промовляти такий текст молитви:

Як сповіді очищають, як вода змиває бруд, так і ти, Четвергу, чистим будь. Очисть мене, раба(у) Божого(у), від усякого зла, від образи, від непослуху, від чужої хули, від поганого поговору, від злих розмов, від марних суперечок. В ім’я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.