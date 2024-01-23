Куди здавати ялинку після Нового року – питання, що хвилює всіх, хто ставить живе святкове дерево вдома. Просто так виносити ялинку на сміття не варто, для цього існують спеціальні пункти утилізації. З 4 січня і до кінця місяця в Києві працюватимуть 44 таких.

Куди здати ялинку в Києві після Нового року 2024 – список адрес

У кожному районі столиці буде по кілька спеціальних пунктів приймання хвойних, а тому з питанням – що робити з ялинкою після Нового року, розібратися доволі легко.

Такі пункти будуть розташовані в парках, скверах, на території комунальних підприємств із утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств. Усі зібрані ялинки та сосни підуть на екологічну утилізацію для подальшого використання в зеленому господарстві.

Зараз дивляться

Голосіївський район

сквер на вулиці Героїв Маріуполя

сквер Небесної сотні на вул. Заболотного

КП УЗН Голосіївського району – проспект Голосіївський, 87-Г (понеділок – неділя 8:00 – 20:00)

Дарницький район

парк біля озера Лебедине

парк імені воїнів-інтернаціоналістів

парк Позняки

КП УЗН Дарницького району – вулиця Тростянецька, 58-А

Деснянський район

парк Молодіжний

парк із водними об’єктами вздовж проспекту Шухевича

парк Кіото

КП УЗН Деснянського району – вулиця Електротехнічна, 26 (понеділок – неділя 8:00 – 20:00)

Дніпровський район

перетин бульварів Русанівський та Ігоря Шамо

парк біля озера Тельбін

парк біля кінотеатру Аврора

КП УЗН Дніпровського району – проспект Георгія Нарбута, 6 (понеділок – неділя 8:00 – 20:00)

Оболонський район

парк на вулиці Бережанській, 10-20

парк біля озера Йорданське

КП УЗН Оболонського району – проспект Степана Бандери, 26-А (понеділок – неділя 8:00 – 20:00)

Печерський район

КП УЗН Печерського району – вулиця Залізничне шосе, 61 (понеділок – четвер 8:00 – 17:00; п’ятниця 8:00 – 16:00)

Подільський район

сквер на проспекті Правди

сквер на площі Щекавицькій

КП УЗН Подільського району – вулиця Анатолія Кузнєцова, 16-А (понеділок – неділя 8:00 – 20:00)

Святошинський район

парк Совки

парк Юність

сквер на розі вулиць Симиренка та Григоровича-Барського

сквер на вулиці Котельникова

Солом’янський район

сквер на вулиці Сергія Берегового

Солом’янський ландшафтний парк

парк Орлятко

КП УЗН Солом’янського району – вулиця Новопольова, 95-А (понеділок – неділя 8:00 – 20:00)

Шевченківський район

парк Веселка

парк Сирецький

провулок Бабин Яр, 6 (понеділок – п’ятниця 8:00 – 20:00)

КП УЗН Шевченківського району – проспект Берестейський, 82-А (понеділок – неділя 8:00 – 20:00)

Лісництва

Броварське лісництво, квартал № 72 (понеділок – п’ятниця 8:00 – 17:00)

Білодобровне лісництво, квартал № 65 (вулиця Радистів, 1-Б, понеділок – п’ятниця 8:00 – 17:00)

Дніпровське лісництво, квартал № 58 (Броварський проспект, 2-А, понеділок – п’ятниця 8:00 – 17:00)

Нікольське лісництво, квартал № 35 (недалеко від залізничної станції Лісництво, понеділок – п’ятниця 8:00 – 17:00)

Дарницьке лісництво, лісовий квартал № 37 (23-й км Бориспільського шосе, понеділок – п’ятниця 8:00 – 17:00)

Межигірське лісництво, квартал № 78 (понеділок – п’ятниця 9:00 – 16:00)

Київське лісництво, квартал № 105 (понеділок – п’ятниця 9:00 – 16:00)

Святошинське лісництво, квартал № 117 (понеділок – п’ятниця 9:00 – 16:00)

Пуща-Водицьке лісництво, квартал № 111 (понеділок – п’ятниця 9:00 – 16:00)

Конча-Заспа (вулиця Конча-Заспинська, 11-Б, понеділок – п’ятниця 8:00 – 17:00)

Важливо, обираючи пункт, куди здавати ялинку після Нового року, зверніть увагу на їхній графік. Якщо навпроти пункту він не вказаний, можна здати дерева в будь-який час, крім комендантської години.

Пункти утилізації новорічних ялинок у Києві (карта)

Щоб правильно викинути ялинку після Нового року, рекомендуємо переглянути карту. З її допомогою ви зможете знайти найближчий до себе пункт.

Варто зазначити, що до утилізації приймають тільки живі дерева без декоративних прикрас.