Куди здавати ялинку після Нового року – питання, що хвилює всіх, хто ставить живе святкове дерево вдома. Просто так виносити ялинку на сміття не варто, для цього існують спеціальні пункти утилізації. З 4 січня і до кінця місяця в Києві працюватимуть 44 таких.
Куди здати ялинку в Києві після Нового року 2024 – список адрес
У кожному районі столиці буде по кілька спеціальних пунктів приймання хвойних, а тому з питанням – що робити з ялинкою після Нового року, розібратися доволі легко.
Такі пункти будуть розташовані в парках, скверах, на території комунальних підприємств із утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств. Усі зібрані ялинки та сосни підуть на екологічну утилізацію для подальшого використання в зеленому господарстві.
Голосіївський район
- сквер на вулиці Героїв Маріуполя
- сквер Небесної сотні на вул. Заболотного
- КП УЗН Голосіївського району – проспект Голосіївський, 87-Г (понеділок – неділя 8:00 – 20:00)
Дарницький район
- парк біля озера Лебедине
- парк імені воїнів-інтернаціоналістів
- парк Позняки
- КП УЗН Дарницького району – вулиця Тростянецька, 58-А
Деснянський район
- парк Молодіжний
- парк із водними об’єктами вздовж проспекту Шухевича
- парк Кіото
- КП УЗН Деснянського району – вулиця Електротехнічна, 26 (понеділок – неділя 8:00 – 20:00)
Дніпровський район
- перетин бульварів Русанівський та Ігоря Шамо
- парк біля озера Тельбін
- парк біля кінотеатру Аврора
- КП УЗН Дніпровського району – проспект Георгія Нарбута, 6 (понеділок – неділя 8:00 – 20:00)
Оболонський район
- парк на вулиці Бережанській, 10-20
- парк біля озера Йорданське
- КП УЗН Оболонського району – проспект Степана Бандери, 26-А (понеділок – неділя 8:00 – 20:00)
Печерський район
- КП УЗН Печерського району – вулиця Залізничне шосе, 61 (понеділок – четвер 8:00 – 17:00; п’ятниця 8:00 – 16:00)
Подільський район
- сквер на проспекті Правди
- сквер на площі Щекавицькій
- КП УЗН Подільського району – вулиця Анатолія Кузнєцова, 16-А (понеділок – неділя 8:00 – 20:00)
Святошинський район
- парк Совки
- парк Юність
- сквер на розі вулиць Симиренка та Григоровича-Барського
- сквер на вулиці Котельникова
Солом’янський район
- сквер на вулиці Сергія Берегового
- Солом’янський ландшафтний парк
- парк Орлятко
- КП УЗН Солом’янського району – вулиця Новопольова, 95-А (понеділок – неділя 8:00 – 20:00)
Шевченківський район
- парк Веселка
- парк Сирецький
- провулок Бабин Яр, 6 (понеділок – п’ятниця 8:00 – 20:00)
- КП УЗН Шевченківського району – проспект Берестейський, 82-А (понеділок – неділя 8:00 – 20:00)
Лісництва
- Броварське лісництво, квартал № 72 (понеділок – п’ятниця 8:00 – 17:00)
- Білодобровне лісництво, квартал № 65 (вулиця Радистів, 1-Б, понеділок – п’ятниця 8:00 – 17:00)
- Дніпровське лісництво, квартал № 58 (Броварський проспект, 2-А, понеділок – п’ятниця 8:00 – 17:00)
- Нікольське лісництво, квартал № 35 (недалеко від залізничної станції Лісництво, понеділок – п’ятниця 8:00 – 17:00)
- Дарницьке лісництво, лісовий квартал № 37 (23-й км Бориспільського шосе, понеділок – п’ятниця 8:00 – 17:00)
- Межигірське лісництво, квартал № 78 (понеділок – п’ятниця 9:00 – 16:00)
- Київське лісництво, квартал № 105 (понеділок – п’ятниця 9:00 – 16:00)
- Святошинське лісництво, квартал № 117 (понеділок – п’ятниця 9:00 – 16:00)
- Пуща-Водицьке лісництво, квартал № 111 (понеділок – п’ятниця 9:00 – 16:00)
- Конча-Заспа (вулиця Конча-Заспинська, 11-Б, понеділок – п’ятниця 8:00 – 17:00)
Важливо, обираючи пункт, куди здавати ялинку після Нового року, зверніть увагу на їхній графік. Якщо навпроти пункту він не вказаний, можна здати дерева в будь-який час, крім комендантської години.
Пункти утилізації новорічних ялинок у Києві (карта)
Щоб правильно викинути ялинку після Нового року, рекомендуємо переглянути карту. З її допомогою ви зможете знайти найближчий до себе пункт.
Варто зазначити, що до утилізації приймають тільки живі дерева без декоративних прикрас.