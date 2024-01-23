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Що робити з ялинкою? Список місць у Києві, куди можна здати дерево після Нового року

23 Січня 2024, 12:26
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Куда сдать елку после Нового года 2024
Джерело: Pexels

Куди здавати ялинку після Нового року – питання, що хвилює всіх, хто ставить живе святкове дерево вдома. Просто так виносити ялинку на сміття не варто, для цього існують спеціальні пункти утилізації. З 4 січня і до кінця місяця в Києві працюватимуть 44 таких.

Куди здати ялинку в Києві після Нового року 2024 – список адрес

У кожному районі столиці буде по кілька спеціальних пунктів приймання хвойних, а тому з питанням – що робити з ялинкою після Нового року, розібратися доволі легко.

Такі пункти будуть розташовані в парках, скверах, на території комунальних підприємств із утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств. Усі зібрані ялинки та сосни підуть на екологічну утилізацію для подальшого використання в зеленому господарстві.

Зараз дивляться

Голосіївський район

  • сквер на вулиці Героїв Маріуполя
  • сквер Небесної сотні на вул. Заболотного
  • КП УЗН Голосіївського району – проспект Голосіївський, 87-Г (понеділок – неділя 8:00 – 20:00)

Дарницький район

  • парк біля озера Лебедине
  • парк імені воїнів-інтернаціоналістів
  • парк Позняки
  • КП УЗН Дарницького району – вулиця Тростянецька, 58-А

Деснянський район

  • парк Молодіжний
  • парк із водними об’єктами вздовж проспекту Шухевича
  • парк Кіото
  • КП УЗН Деснянського району – вулиця Електротехнічна, 26 (понеділок – неділя 8:00 – 20:00)

Дніпровський район

  • перетин бульварів Русанівський та Ігоря Шамо
  • парк біля озера Тельбін
  • парк біля кінотеатру Аврора
  • КП УЗН Дніпровського району – проспект Георгія Нарбута, 6 (понеділок – неділя 8:00 – 20:00)

Оболонський район

  • парк на вулиці Бережанській, 10-20
  • парк біля озера Йорданське
  • КП УЗН Оболонського району – проспект Степана Бандери, 26-А (понеділок – неділя 8:00 – 20:00)

Печерський район

  • КП УЗН Печерського району – вулиця Залізничне шосе, 61 (понеділок – четвер 8:00 – 17:00; п’ятниця 8:00 – 16:00)

Подільський район

  • сквер на проспекті Правди
  • сквер на площі Щекавицькій
  • КП УЗН Подільського району – вулиця Анатолія Кузнєцова, 16-А (понеділок – неділя 8:00 – 20:00)

Святошинський район

  • парк Совки
  • парк Юність
  • сквер на розі вулиць Симиренка та Григоровича-Барського
  • сквер на вулиці Котельникова

Солом’янський район

  • сквер на вулиці Сергія Берегового
  • Солом’янський ландшафтний парк
  • парк Орлятко
  • КП УЗН Солом’янського району – вулиця Новопольова, 95-А (понеділок – неділя 8:00 – 20:00)

Шевченківський район

  • парк Веселка
  • парк Сирецький
  • провулок Бабин Яр, 6 (понеділок – п’ятниця 8:00 – 20:00)
  • КП УЗН Шевченківського району – проспект Берестейський, 82-А (понеділок – неділя 8:00 – 20:00)

Лісництва

  • Броварське лісництво, квартал № 72 (понеділок – п’ятниця 8:00 – 17:00)
  • Білодобровне лісництво, квартал № 65 (вулиця Радистів, 1-Б, понеділок – п’ятниця 8:00 – 17:00)
  • Дніпровське лісництво, квартал № 58 (Броварський проспект, 2-А, понеділок – п’ятниця 8:00 – 17:00)
  • Нікольське лісництво, квартал № 35 (недалеко від залізничної станції Лісництво, понеділок – п’ятниця 8:00 – 17:00)
  • Дарницьке лісництво, лісовий квартал № 37 (23-й км Бориспільського шосе, понеділок – п’ятниця 8:00 – 17:00)
  • Межигірське лісництво, квартал № 78 (понеділок – п’ятниця 9:00 – 16:00)
  • Київське лісництво, квартал № 105 (понеділок – п’ятниця 9:00 – 16:00)
  • Святошинське лісництво, квартал № 117 (понеділок – п’ятниця 9:00 – 16:00)
  • Пуща-Водицьке лісництво, квартал № 111 (понеділок – п’ятниця 9:00 – 16:00)
  • Конча-Заспа (вулиця Конча-Заспинська, 11-Б, понеділок – п’ятниця 8:00 – 17:00)

Важливо, обираючи пункт, куди здавати ялинку після Нового року, зверніть увагу на їхній графік. Якщо навпроти пункту він не вказаний, можна здати дерева в будь-який час, крім комендантської години.

Пункти утилізації новорічних ялинок у Києві (карта)

Щоб правильно викинути ялинку після Нового року, рекомендуємо переглянути карту. З її допомогою ви зможете знайти найближчий до себе пункт.

Варто зазначити, що до утилізації приймають тільки живі дерева без декоративних прикрас.

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Джерело
КМДА
Теги
Утилізація Ялинка
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