На середу, 4 жовтня, припадає Всесвітній день тварин. Тож є нагода зайвий раз задонатити організаціям, що займаються порятунком братів наших менших, зокрема й від жахіть війни. За ініціативи ООН стартує Всесвітній тиждень космосу. Віряни вшановують памʼять священномученика Єрофея, єпископа Афінського.

Про що Всесвітній день тварин

Започаткував Всесвітній день тварин німецький письменник і зоозахисник Генріх Ціммерманн 1925 року. Видатний державний діяч Махатма Ганді вважав, що велич і моральний прогрес нації можна виміряти тим, як ця нація ставиться до тварин.

Щодня ми стаємо свідками неймовірних історій про гуманність українців. Особливі почуття викликають відео з фронту, коли наші захисники та захисниці рятують тварин від війни. Неоціненна діяльність і зооволонтерів, варто лише згадати рятувальну операцію після того, як російські окупанти підірвали Херсонську ГЕС.

Зараз дивляться

Тому саме сьогодні є зайвий привід підтримати зоозахисні організації, пригостити смаколиком чотирилапих безхатченків або ж взяти собі чотирилапого друга з притулку.

У кого 4 жовтня день ангела

Привітайте за новим календарем власників таких імен, як Василь, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Тихін і Яків. Серед жінок та дівчат день ангела 4 жовтня відзначають Вероніка та Віринея.

Яке церковне свято 4 жовтня 2023 року

Сьогодні, 4 жовтня, віряни вшановують памʼять святого Єрофея. У християнство його навернувся апостол Павло. Він же зробив Єрофея єпископом Афінським. Вважається, що на Успіння Божої Матері святого разом з іншими апостолами повітря доправило до гробу Богородиці, тому він долучився до її поховання. Завершив життя єпископ мученицьким подвигом.

Народні заборони на 4 жовтня

Уникайте незнайомців, зокрема, тих, хто підбурює щось зробити.

Не можна зловживати ліками та алкоголем. Утім, цього не варто робити і в будь-який інший день.

Весілля в цей день також намагаються не грати, бо, згідно з повірʼям, шлюб не буде тривалим. За іншою версією, одружуватися можна, але за столом не повинно бути 13 людей.

Не можна струшувати воду після миття рук, повертати порожній посуд і робити подарунки. Проте тим, хто сьогодні святкує народини, на останньому пункті точно не варто фокусуватися. Тим більше, що все це просто забобони.

Що робили наші пращури 4 жовтня

У цей день, за народною традицією, готували настоянки з трав, назбираних влітку. Рідину ставили в темне місце та не чіпали до ранку.

Народні прикмети на 4 жовтня