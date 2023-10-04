На среду, 4 октября, приходится Всемирный день животных. Поэтому есть возможность лишний раз задонатить организациям, занимающимся спасением братьев наших меньших, в частности от ужасов войны. По инициативе ООН стартует Всемирная неделя космоса. Верующие чтят память священномученика Иерофея, епископа Афинского.

О чем Всемирный день животных

Основал Всемирный день животных немецкий писатель и зоозащитник Генрих Циммерманн в 1925 году. Выдающийся государственный деятель Махатма Ганди считал, что величие и моральный прогресс нации можно измерить тем, как эта нация относится к животным.

Ежедневно мы становимся свидетелями невероятных историй о гуманности украинцев. Особые чувства вызывают видео с фронта, когда наши защитники и защитницы спасают животных от войны. Неоценимая деятельность и зооволонтеров, стоит только вспомнить спасательную операцию после того, как российские оккупанты взорвали Херсонскую ГЭС.

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Потому именно сегодня есть лишний повод поддержать зоозащитные организации, угостить вкусностями четвероногих бездомных или взять себе четвероногого друга из приюта.

У кого 4 октября день ангела

Поздравьте по новому календарю владельцев таких имен, как Василий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон и Яков. Среди женщин и девушек день ангела 4 октября отмечают Вероника и Виринея.

Какой церковный праздник 4 октября 2023 года

Сегодня, 4 октября, верующие чтят память святого Иерофея. В христианство его обратил апостол Павел. Он же сделал Иерофея епископом Афинским. Считается, что на Успение Божьей Матери святого вместе с другими апостолами воздух доставил ко гробу Богородицы, поэтому он присоединился к ее погребению. Завершил жизнь епископ мученическим подвигом.

Народные запреты на 4 октября

Избегайте незнакомцев, в частности, тех, кто подстрекает что-то сделать.

Нельзя злоупотреблять лекарствами и алкоголем. Впрочем, этого не стоит делать и в любой другой день.

Свадьбы в этот день также стараются не играть, потому что согласно поверью брак не будет длительным. По другой версии, жениться можно, но за столом не должно быть 13 человек.

Нельзя стряхивать воду после мытья рук, возвращать пустую посуду и делать подарки. Однако, тем, кто сегодня празднует день рожденья, на последнем пункте точно не стоит фокусироваться. Тем более, что все это просто суеверия.

Что делали наши предки 4 октября

В этот день, по народной традиции, готовили настойки из трав, собранных летом. Жидкость ставили в темное место и не трогали до утра.

Народные приметы на 4 октября