Страсна п’ятниця – п’ятий та найскорботніший день Страсного тижня, адже саме у пʼятницю розіп’яли Ісуса Христа на Голгофі.

У 2023 році Страсна п’ятниця припадає на 14 квітня. Крім того, це найсуворіший день посту – заведено молитися і харчуватися лише пісною їжею.

Однією з головних традицій Страсної пʼятниці є винесення Плащаниці. Що таке Плащаниця, коли її виносять у 2023 році та чого не можна робити у цей день, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке Плащаниця

Це плат, який символізує полотно, в яке було загорнуте тіло Ісуса Христа після розпʼяття на хресті. Саме у плащаниці поховали Спасителя.

Після Воскресіння на полотні залишився відбиток Його Образу, який, як дослідили вчені, утворився шляхом сильного випромінювання.

Коли виносять Плащаницю 2023

Плащаницю виносять під час церковної служби у другій половині Страсної пʼятниці (адже саме ввечері пʼятниці був похований Ісус) та ставлять у центрі храму.

Віряни підходять до Плащаниці та цілують її. До моменту винесення святої Плащаниці вірянам заборонено їсти. Крім того, люди, які не йдуть в церкву на Страсну пʼятницю, теж мають дотримуватися посту.

Повернувшися з церкви, віряни сідають за стіл, але споживають лише пісні страви, оскільки ще триває Великий піст. До речі, їсти рибу у Страсну пʼятницю після винесення Плащаниці не дозволяється.

Чого не можна робити у день винесення святої Плащаниці

Цього скорботного дня заборонено:

шити, займатися рукоділлям та виконувати фізичну, хатню роботу (працю на городі теж краще відкласти);

рубати дрова;

співати;

вживати алкоголь – за повірʼям, якщо у Страсну п’ятницю пити спиртні напої, то можна в майбутньому набути алкогольної залежності;

веселитися (співати, танцювати, відвідувати гучні гуляння, слухати гучну музику);

вдаватися до любовних втіх;

стригти та фарбувати волосся;

проводити будь-які косметичні процедури;

торкатися гострих металевих предметів у будинку;

вживати не пісну їжу;

користуватися сокирою та рубати дрова.

Що можна робити у день винесення Плащаниці

Церква дозволяє у цей день садити капусту та пекти паски, але тільки до моменту винесення Плащаниці. Тобто робити це потрібно у першій половині дня (до 15:00) Страсної пʼятниці.

За повірʼям, після того, як господині відправляли паски у піч, вони йшли на город садити розсаду капусти. Люди вірили, що це допоможе майбутнім паскам “підрости”.

Також у Страсну пʼятницю потрібно сходити до церкви, помолитися та принести додому 12 свічок і дати їм догоріти дотла. Вважається, що це принесе добробут в оселю.