Страстная пятница — пятый и самый скорбный день Страстной недели, ведь именно в пятницу распяли Иисуса Христа на Голгофе.

В 2023 году Страстная пятница приходится на 14 апреля. Кроме того, это самый строгий день поста – принято молиться и питаться лишь постной пищей.

Одной из главных традиций Страстной пятницы является вынос Плащаницы. Что такое Плащаница, когда ее выносят в 2023 году и что нельзя делать в этот день, читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое Плащаница

Это плат, который символизирует полотно, в которое было завернуто тело Иисуса Христа после распятия на кресте. Именно в Плащанице похоронили Спасителя.

После Воскрешения на полотне остался отпечаток Его Образа, который, как исследовали ученые, образовался путем большого излучения.

Когда выносят Плащаницу 2023

Плащаницу выносят во время церковной службы во второй половине дня Страстной пятницы (ведь именно вечером пятницы был похоронен Иисус) и ставят в центре храма.

Верующие подходят к Плащанице и целуют ее. До момента вынесения Святой Плащаницы верующим запрещено есть. Кроме того, люди, которые не идут в церковь на Страстную пятницу, тоже должны соблюдать пост.

Вернувшись из церкви, верующие садятся за стол, но потребляют лишь постные блюда, поскольку еще продолжается Великий пост. Кстати, есть рыбу в Страстную пятницу после выноса плащаницы не разрешается.

Что нельзя делать в день выноса святой Плащаницы

В этот скорбный день запрещено:

шить, заниматься рукоделием и выполнять физическую, домашнюю работу (труд на огороде тоже лучше отложить);

рубить дрова;

петь;

употреблять алкоголь — по поверью, если в Страстную пятницу пить спиртные напитки, то можно в будущем приобрести алкогольную зависимость;

веселиться (петь, танцевать, посещать громкие гулянья, слушать громкую музыку);

прибегать к любовным утехам;

стричь и красить волосы;

проводить любые косметические процедуры;

прикасаться к острым металлическим предметам в доме;

употреблять не постную пищу;

пользоваться топором и рубить дрова.

Что можно делать в день выноса Плащаницы

Церковь разрешает в этот день сажать капусту и печь паски, но только до момента выноса Плащаницы. То есть делать это нужно в первой половине дня (до 15:00) Страстной пятницы.

По поверью, после того, как хозяйки отправляли паски в печь, они шли на огород сажать рассаду капусты. Люди верили, что это поможет будущим паскам “подрасти”.

Также в Страстную пятницу нужно сходить в церковь, помолиться и принести домой 12 свечей и дать им догореть дотла. Считается, что это принесет благосостояние в дом.