Великдень – одне з найбільших християнських свят. Його відзначають як православні віряни, так і католики. В цей день вшановують Воскресіння Господнє. У кожній країні заведені свої обряди і традиції, що наповнюють свято особливою атмосферою.

В Україні головний обряд свята – готування традиційних великодніх страв.

Що повинно бути на столі на Великдень – розповідають Факти ICTV.

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Традиційні страви на Великдень

Паска

Відомо, що на Великдень випікають і освячують традиційний хліб. Його також називають паскою.

Паска – символ Господнього Воскресіння та Його присутності.

За переказами, після воскресіння Ісус Христос приходив до апостолів під час трапез. Йому залишали місце посередині та ставили у центрі столу хліб.

Звичайну паску з родзинками роблять круглою, а сирну заведено готувати у формі усіченої піраміди. Обидва варіанти символізують труну, в якій поховали Ісуса Христа.

Процес приготування вважається сакральним.

Паску готують в гарному настрої.

Не можна сваритися, сперечатися біля тіста.

Коли господині “садили” паску в піч – не пускали нікого в хату, не відкривали вікон або ж дверей. Це робили для того, щоб не випустити “дух” із приміщення.

Посадивши майбутній виріб у піч, жінки підстрибували, щоб тісто піднялося.

Господині могли не сідати під час приготування, щоб паски не осіли.

Крихти пасок заборонено викидати, адже це вважається гріхом.

В давнину крихти закопували на городі або в полі для кращого врожаю.

Писанки і крашанки

Ще однією з головних традиційних страв є варені кольорові яйця.

Яйця символізують нове життя і присутність Господа.

За переказами, Марія Магдалина прийшла до римського імператора Тиберія, щоб повідомити про Воскресіння Ісуса Христа. У подарунок свята Марія принесла правителю яйця. Тиберій не повірив розповіді, назвавши її такою ж неможливою, як і те, що яйце стане червоним. Цієї ж миті, яйце, що тримав імператор, почервоніло.

Є два види великодніх яєць: крашанки і писанки.

Крашанки – яйця, пофарбовані в один колір. Присутні в багатьох культурах світу. Спершу їх фарбували за допомогою лушпиння цибулі, бурякового соку або ж куркуми. У християнстві особливе значення мають крашанки саме червоного кольору. Вони символізують кров, яку пролив Ісус за людські гріхи.

Якщо крашанки поширені в багатьох країнах, то писанки є лише в Україні.

Писанки – яйця, які розписують за допомогою спеціального писачка із розтопленим воском.

За традиціями, дівчата дарували найгарнішу писанку тому, в кого були закохані.

Також відомою є традиція битися яйцями. Сьогодні в такий спосіб вирішують, у кого міцніше яйце. А в давні часи це робили для того, щоб старе життя поступилося місцем новому.

М’ясні вироби

М’ясні вироби – символ душевної радості, що приходить від виконання Божої волі. В давнину на це свято споживали ягня. Воно являлось прообразом Ісуса Христа, який своєю жертвою відкупив усі людські гріхи.

Також кажуть, що м’ясо символізує теля, яке батько звелів зарізати, коли додому повернувся блудний син.

Зазвичай, на стіл ставлять:

буженину, яку готують з телятини і запікають з часником.

домашню ковбасу: її готують із жирного м’яса, аби не вийшла сухою.

Масло та сир

Молочні продукти символізують зв’язок Ісуса Христа з людьми. Так само, як немовля хоче маминого молока, так і людина жадає Божої благодаті.

Сіль

Сіль символізує всю гіркоту, що має пізнати кожен вірянин, очищаючись від своїх гріхів.

У давнину сіль вважали оберегом. Тому її заведено святити разом із паскою і подавати на стіл.

Вважалося, якщо посипати освячену сіль на поріг, то жодна лиха людина не зможе потрапити до вас у найближчий рік.

Хрін

Хрін – міцне коріння. Саме таке коріння може дати людині віра у Воскресіння Господнє. Також хрін символізує міцність і незламність духу після прийняття таїнства Сповіді.