Выпускной вечер – трепетное время как для учеников и их родителей, так и для учителей. Особенно – классного руководителя, который на протяжении многих лет был настоящим другом для детей. Если вы до сих пор думаете о том, что подарить учительнице на выпускной – интересные идеи найдете в нашем материале.
Что подарить учительнице на выпускной: презенты до тысячи гривен
- Небольшое театрализованное представление. Учащиеся могут заранее приготовить выступление со стихами и песнями, сценками на последний звонок или выпускной вечер.
- Подарочный диплом Лучший учитель в мире. Вручить диплом можно в торжественной обстановке во время последнего звонка.
- Флешмоб. Такое выступление подарит незабываемые эмоции всем присутствующим.
- Магнитная доска в кабинет, если не хватает для занятий.
- Брошь. Еще один удобный вариант, который не так трудно подобрать для учителя.
- Книга в подарочном издании. Можно подобрать по интересам учителя.
- Электронная книга. С таким подарком при получателе всегда будет целая библиотека в кармане.
- Электронная фоторамка с фотографиями из жизни класса. Памятный и полезный подарок классному руководителю на выпускной от родителей и учащихся.
- Видеоролик. Можно заранее записать видео с интересными моментами из жизни класса, добрыми словами благодарности от детей и родителей в адрес учительницы. Ей будет очень приятен и ценен такой подарок.
- Кофеварка. Перед этим важно убедиться, что получатель презента любит этот ароматный напиток.
Что подарить учительнице на выпускной: презенты от тысячи гривен
- Серебряное или золотое украшение. Можно подобрать изящную цепочку с кулоном.
- Сертификат в ювелирный магазин. Если не уверены в выборе, сертификат в таком случае хорошо подойдет. Таким образом, получатель выберет украшение по своему вкусу.
- Запонки и красивые безделушки для галстука. Памятный презент для преподавателя-мужчины.
- Планшет. Современное и удобное устройство, которое может пригодиться преподавателю в работе.
- Принтер. Полезное устройство для работы.
- Портрет учителя со словами благодарности. Красивый подарок и память на долгие годы.
- Тематический торт по заказу. Такой сюрприз станет приятным сладким презентом по случаю выпускного.
- Сертификат в магазин косметики или парфюмерии. Подарок, который будет приятен многим учительницам.
- Сертификат в магазин бытовой техники, посуды или одежды. Такой вариант можно подарить учителю от родителей.
- Наручные часы. Прекрасный презент, который можно купить учителю от родительского комитета. Кроме этого, на часах можно произвести памятную гравировку.
- Компьютерное кресло. Удобный и весомый подарок, который учитель может поставить в своем доме или кабинете.
- Подарочный сертификат на уик-энд в другой город.
- Колье и серьги из натуральных камней ручной работы.
- Абонемент на курс массажа всего тела.
- Роскошный букет на последний звонок. К примеру, из 101 розы.