Выпускной вечер – трепетное время как для учеников и их родителей, так и для учителей. Особенно – классного руководителя, который на протяжении многих лет был настоящим другом для детей. Если вы до сих пор думаете о том, что подарить учительнице на выпускной – интересные идеи найдете в нашем материале.

Что подарить учительнице на выпускной: презенты до тысячи гривен

Небольшое театрализованное представление. Учащиеся могут заранее приготовить выступление со стихами и песнями, сценками на последний звонок или выпускной вечер. Подарочный диплом Лучший учитель в мире. Вручить диплом можно в торжественной обстановке во время последнего звонка. Флешмоб. Такое выступление подарит незабываемые эмоции всем присутствующим. Магнитная доска в кабинет, если не хватает для занятий. Брошь. Еще один удобный вариант, который не так трудно подобрать для учителя. Книга в подарочном издании. Можно подобрать по интересам учителя. Электронная книга. С таким подарком при получателе всегда будет целая библиотека в кармане. Электронная фоторамка с фотографиями из жизни класса. Памятный и полезный подарок классному руководителю на выпускной от родителей и учащихся. Видеоролик. Можно заранее записать видео с интересными моментами из жизни класса, добрыми словами благодарности от детей и родителей в адрес учительницы. Ей будет очень приятен и ценен такой подарок. Кофеварка. Перед этим важно убедиться, что получатель презента любит этот ароматный напиток.

Что подарить учительнице на выпускной: презенты от тысячи гривен