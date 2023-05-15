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Что подарить учительнице на выпускной: 10 интересных идей на любой кошелек

15 мая 2023, 18:05
Анна Голишевская редактор ленты
Подарунок
Источник: Unsplash

Выпускной вечер – трепетное время как для учеников и их родителей, так и для учителей. Особенно – классного руководителя, который на протяжении многих лет был настоящим другом для детей. Если вы до сих пор думаете о том, что подарить учительнице на выпускной – интересные идеи найдете в нашем материале.

Что подарить учительнице на выпускной: презенты до тысячи гривен

  1. Небольшое театрализованное представление. Учащиеся могут заранее приготовить выступление со стихами и песнями, сценками на последний звонок или выпускной вечер.
  2. Подарочный диплом Лучший учитель в мире. Вручить диплом можно в торжественной обстановке во время последнего звонка.
  3. Флешмоб. Такое выступление подарит незабываемые эмоции всем присутствующим.
  4. Магнитная доска в кабинет, если не хватает для занятий.
  5. Брошь. Еще один удобный вариант, который не так трудно подобрать для учителя.
  6. Книга в подарочном издании. Можно подобрать по интересам учителя.
  7. Электронная книга. С таким подарком при получателе всегда будет целая библиотека в кармане.
  8. Электронная фоторамка с фотографиями из жизни класса. Памятный и полезный подарок классному руководителю на выпускной от родителей и учащихся.
  9. Видеоролик. Можно заранее записать видео с интересными моментами из жизни класса, добрыми словами благодарности от детей и родителей в адрес учительницы. Ей будет очень приятен и ценен такой подарок.
  10. Кофеварка. Перед этим важно убедиться, что получатель презента любит этот ароматный напиток.

Что подарить учительнице на выпускной: презенты от тысячи гривен

  1. Серебряное или золотое украшение. Можно подобрать изящную цепочку с кулоном.
  2. Сертификат в ювелирный магазин. Если не уверены в выборе, сертификат в таком случае хорошо подойдет. Таким образом, получатель выберет украшение по своему вкусу.
  3. Запонки и красивые безделушки для галстука. Памятный презент для преподавателя-мужчины.
  4. Планшет. Современное и удобное устройство, которое может пригодиться преподавателю в работе.
  5. Принтер. Полезное устройство для работы.
  6. Портрет учителя со словами благодарности. Красивый подарок и память на долгие годы.
  7. Тематический торт по заказу. Такой сюрприз станет приятным сладким презентом по случаю выпускного.
  8. Сертификат в магазин косметики или парфюмерии. Подарок, который будет приятен многим учительницам.
  9. Сертификат в магазин бытовой техники, посуды или одежды. Такой вариант можно подарить учителю от родителей.
  10. Наручные часы. Прекрасный презент, который можно купить учителю от родительского комитета. Кроме этого, на часах можно произвести памятную гравировку.
  11. Компьютерное кресло. Удобный и весомый подарок, который учитель может поставить в своем доме или кабинете.
  12. Подарочный сертификат на уик-энд в другой город.
  13. Колье и серьги из натуральных камней ручной работы.
  14. Абонемент на курс массажа всего тела.
  15. Роскошный букет на последний звонок. К примеру, из 101 розы.
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