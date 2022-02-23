Вже незабаром в Україні відзначатимуть Міжнародний жіночий день. Свято 8 березня у жінок асоціюється з весною, квітами та подарунками.

В цей день приємним сюрпризом можна потішити не лише друзів, а й своїх колег на роботі. До вибору подарунка потрібно підійти серйозно, не варто дарувати презенти з вульгарним натяком, букети з їжі, парфумерію або те, що може не підійти за розміром (одяг, обручки).

Що подарувати колезі на 8 березня, підкаже ваша уважність до людей, які працюють з вами. Якщо ж ви не знаєте, що краще купити, тоді варто скористатися безсмертною класикою у вигляді квітів і солодощів. Факти ICTV зібрали кращі ідеї подарунків на 8 березня колезі.

Мартіні, просекко і цукерки

Більшість жінок люблять шампанське і солодощі, і це завжди є безпрограшним варіантом (після букета тюльпанів).

Вино досить складно вибрати, оскільки часто жінки знають, яке вино люблять, і якщо ви не впевнені, обрати сухе чи напівсолодке, то краще його не дарувати зовсім.

Мартіні або італійське шампанське просекко ідеально підійде до свята. А невелика коробка смачних цукерок прекрасно доповнить подарунок.

Вазон

Якщо у вашої колеги на столі порожньо, тоді це буде ідеальним подарунком. Найкраще дарувати квітку в красивому горщику і вибирати таку рослину, яка не дуже вибаглива. Це може бути сансевієрія, квітучий кактус або сукуленти.

Портативний зволожувач повітря

Необхідна річ в кожному будинку і на роботі. Якщо її з якоїсь причини досі немає в офісі, тоді персональний портативний зволожувач повітря буде крутим подарунком, який гідно оцінять. Особливо він корисний в опалювальний сезон, коли повітря в приміщенні сухе.

Блокнот або планнер

Це ще один варіант подарунку, який точно знадобиться. Творчі люди у блокноті малюють, практичні – записують плани, зустрічі, завдання чи просто списки продуктів для походу в магазин.

Аромасвічки

Унікальні властивості ароматичних олій особливим чином впливають на наші почуття, дозволяють розслабитися, відпочити та навівають приємні емоції та спогади.

При виборі свічок рекомендуємо зупинитися на більш нейтральних запахах, таких як фруктовий або ванільний.