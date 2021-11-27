Що не можна робити в перший день різдвяного посту

Різдвяний багатоденний піст – останній цього року. Вже 28 листопада православні християни почнуть дотримуватись давніх традицій, які беруть свій початок ще з IV ст.

Він триватиме 40 днів, до 6 січня, хоча до 1166 року його тривалість становила лише сім днів.

Факти ICTV розкажуть, що не можна робити першого дня різдвяного посту.

28 листопада припадає на неділю, і в перший день посту є деякі обмеження. Наприклад, заборонено їсти м’ясо, молочні продукти та яйця. Однак до сімейного столу можна подати рибу, морепродукти, а також гарячу їжу на олії – різні каші. У перший день різдвяного посту дозволено вживати вино, але у помірних кількостях.

Вже із самого початку багатоденної традиції не можна лихословити, лаятись і грішити. За 40-денний період людина має очиститися як фізично – за допомогою їжі, так і духовно – за допомогою добрих справ та відмови від гріхів.

Під час різдвяного посту треба забути про тілесні втіхи. Розваги та веселощі краще відсунути на другий план.

Найсуворіший період традиції припадає на 2-6 січня. В останній день заборонено вживати їжу до появи першої зірки на небі.

Вже 6 числа потрібно приготувати 12 пісних страв, щоб вшанувати кожного з 12 апостолів. Цього вечора готують кутю з медом, маком та горіхами. Зате на саме Різдво застілля має бути пишним, на столі з’являються міцні напої, м’ясні страви, домашні ковбаси та солодощі.

У грудні українці вшановують інші традиції — майже в кожному будинку перед зимовими святами прикрашають ялинку, яка дарує позитивний настрій. Існує величезна кількість традицій та повір’їв, коли потрібно ставити ялинку на Новий рік.