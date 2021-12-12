13 грудня християни вшановують пам’ять апостола святого Андрія Первозваного. Українці по-особливому вшановують апостола Андрія, бо він вважається тим, хто приніс християнство на київські пагорби.

Що не можна робити у день апостола Андрія:

Хоч у народі прийнято ворожити, але церква забороняє це робити, а також проводити гучні вечірки з надмірною кількістю алкоголю. Крім того, забороняється виконувати хатню роботу. Не можна шити та прибирати. Але обов‘язково потрібно накрити на стіл. Забороняється розмовляти з близькими людьми на підвищених тонах, або сваритися з ними. В цей день краще не розповсюджувати негатив, потрібно робити більше добрих справ і тоді добро обовʼязково повернеться.

За традицією, святий Андрій проповідував у містах-колоніях біля узбережжя Чорного моря, руїни яких збереглися на півдні України, зокрема у Херсонесі. Щодо проповіді апостола на київських пагорбах, то тут згадується Нестор Літописець, який у своїй Повісті минулих літ нібито цитував слова апостола Андрія, сказані своїм учням після того, як вони переночували на пагорбах біля берега Дніпра: Бачите ці пагорби? Божа благодать засяє на них, тут буде велике місто, і Бог збудує багато церков.

Згідно з повідомленням, він освятив пагорби, зійшов на них та встановив там хрест.

За словами літописця, це сталося саме на місці сучасного Києва. А пагорб, на якому збудовано Андріївську церкву, нібито пагорб, на якому він встановив свій хрест. Тому церкву звели саме тут, незважаючи на складний ландшафт.

Щодо цих легенд, то їх не можна вважати правдивим історичним фактом. Багато дослідників поділяють думку, що апостол проповідував на півдні України, але називають невірними відомості про його проповідь на київських пагорбах. Проте шанування апостола Андрія як першовідкривача християнства біля Київської Русі стало традицією.

Апостол завершив свій шлях у Патрах Ахайї, де його розіп’яли на хресті.

Небагато святих посідають таке місце у нашій східно-православній традиції, як апостол Андрій. Різні ранні перекази розповідають про його місіонерські поїздки Східною Європою: територією сучасної Греції, Румунії та України. Справді, святий Андрій дорогий серцям та думкам багатьох православних християн у всьому світі.