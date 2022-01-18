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Що не можна робити на Водохреща 2022

18 Січня 2022, 10:20
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Водохреща
Джерело: Depositphotos

Традиційно 19 січня українці відзначають Водохреща. Це свято ще називають Богоявленням, воно завершує новорічно-різдвяний цикл.

З днем Водохреща пов’язано безліч традицій, звичаїв і заборон. Святкування розпочинається ще в святвечір, який називають “голодною кутею”. У цей період заведено постити, не можна вживати їжу до сходу першої вечірньої зорі.

У церквах проходять вечірні літургії, а вранці 19 січня віруючі йдуть хресним ходом від храму до водойми, і там священик опускає в воду хрест, тим самим освячуючи її.

Освячена на Водохреще вода називається агіасма. Вважається, що вона набуває цілющих властивостей.

Що не можна робити на Водохреща:

  • Готувати на вечерю м’ясні страви, пити алкоголь та ставити на стіл парну кількість страв.
  • Пірнати в ополонку на Водохреща до сповіді та причастя.
  • Займатися важкою роботою, прибирати і прати, щоб не осквернити воду.
  • Займатися рукоділлям.
  • Плакати та сваритися. Той, хто проливає сльози на Водохреща, буде нещасним весь рік.
  • Позичати гроші.
  • Ворожити, інакше наврочите на свою долю біду.
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Теги
Водохреща , Свята , Церковні свята
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