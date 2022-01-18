Що не можна робити на Водохреща 2022

Традиційно 19 січня українці відзначають Водохреща. Це свято ще називають Богоявленням, воно завершує новорічно-різдвяний цикл.
З днем Водохреща пов’язано безліч традицій, звичаїв і заборон. Святкування розпочинається ще в святвечір, який називають “голодною кутею”. У цей період заведено постити, не можна вживати їжу до сходу першої вечірньої зорі.
У церквах проходять вечірні літургії, а вранці 19 січня віруючі йдуть хресним ходом від храму до водойми, і там священик опускає в воду хрест, тим самим освячуючи її.
Освячена на Водохреще вода називається агіасма. Вважається, що вона набуває цілющих властивостей.
Що не можна робити на Водохреща:
- Готувати на вечерю м’ясні страви, пити алкоголь та ставити на стіл парну кількість страв.
- Пірнати в ополонку на Водохреща до сповіді та причастя.
- Займатися важкою роботою, прибирати і прати, щоб не осквернити воду.
- Займатися рукоділлям.
- Плакати та сваритися. Той, хто проливає сльози на Водохреща, буде нещасним весь рік.
- Позичати гроші.
- Ворожити, інакше наврочите на свою долю біду.