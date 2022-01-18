Що не можна робити на Водохреща 2022

Традиційно 19 січня українці відзначають Водохреща. Це свято ще називають Богоявленням, воно завершує новорічно-різдвяний цикл.

З днем Водохреща пов’язано безліч традицій, звичаїв і заборон. Святкування розпочинається ще в святвечір, який називають “голодною кутею”. У цей період заведено постити, не можна вживати їжу до сходу першої вечірньої зорі.

У церквах проходять вечірні літургії, а вранці 19 січня віруючі йдуть хресним ходом від храму до водойми, і там священик опускає в воду хрест, тим самим освячуючи її.

Освячена на Водохреще вода називається агіасма. Вважається, що вона набуває цілющих властивостей.

Що не можна робити на Водохреща: