29 серпня віряни в Україні відзначають Горіховий Спас – останній зі спасів, який також знаменує прихід осені. На свято заведено пекти хліб, а також святити його в церкві разом із горіхами, а потім – розділяти випічку за сімейним столом із близькими.

Як і в будь-якого іншого церковного свята, Горіховий Спас має не лише звичаї та традиції, а й заборони, які краще не порушувати.

Заборони на Горіховий Спас

Насамперед під забороною негативні думки щодо інших людей – не можна поганословити, а також думати погано про близьких. Негатив ні до чого доброго не приведе і лише нашкодить самому собі.

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Під забороною і походи до лісу – без оберега це може дуже погано скінчитися. Саме в цей день можна зустріти нечисту силу, яка заведе в лісову гущу – з неї повернутися не вийде.

Не можна лінуватися і ледарювати – далеко не вся праця дозволена, але провести весь день перед телевізором на дивані не найкраща ідея. Найкраще виконати пару простих завдань, які вже давно вимагали уваги. Але без зайвої потреби рутинні справи краще не робити. На Горіховий Спас особливо цінується праця у полі чи городі – свято знаменує собою збирання врожаю, це стосується й саду.

Категорично не можна переїдати. І хоча Успенський Пост уже закінчився, набивати свій живіт на честь свята не треба.

Горіховий Спас – це не лише заборони, а й велике свято, яке має свою багату історію. І хоча його прийнято не так широко святкувати, як яблучний та медовий, ігнорувати важливу дату не варто. Дізнатися історію та традиції Горіхового Спасу можна на Фактах ICTV.