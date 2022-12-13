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Чого не можна робити на Андріїв день

13 Грудня 2022, 07:57
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
День Андрея Первозванного
Джерело: Depositphotos

Щороку 13 грудня православні віряни вшановують пам’ять святого апостола Андрія Первозванного. Цей день називають Днем Андрія, Андріїв день або Калита.

Як і в будь-якого іншого свята, це також має свої традиції та заборони. Чого не можна робити на День Андрія, ми вирішили розповісти вам у матеріалі.

Заборони на Андріїв день

Зараз дивляться
  • Не можна працювати вдома, а також шити, в’язати, прати і щось різати.
  • Заборонено сваритися, конфліктувати, засуджувати будь-кого.
  • Наші пращури вірили, що у цей день гуляє нечиста сила, тож не можна виходити з дому – особливо вночі.
  • Забороняється влаштовувати пишні гуляння.
  • Не можна вінчатись і укладати шлюб.
  • Не рекомендується вирушати у довгу дорогу.
  • Не можна виконувати будь-які роботи, пов’язані із землею.
  • Церква не підтримує ворожіння у ніч на Андрія.
  • Заборонено відмовляти у допомозі нужденним.

Попри те, що церква не схвалює ворожіння, у ніч на Андрія незаміжні дівчата та хлопці робили це, щоб дізнатися про свою долю.

Існує безліч ворожінь на Андріїв день. Влаштовували молоді люди й вечорниці, де розповідали одне одному історії, жартували та грали в ігри.

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