Щороку 13 грудня православні віряни вшановують пам’ять святого апостола Андрія Первозванного. Цей день називають Днем Андрія, Андріїв день або Калита.
Як і в будь-якого іншого свята, це також має свої традиції та заборони. Чого не можна робити на День Андрія, ми вирішили розповісти вам у матеріалі.
Заборони на Андріїв день
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- Не можна працювати вдома, а також шити, в’язати, прати і щось різати.
- Заборонено сваритися, конфліктувати, засуджувати будь-кого.
- Наші пращури вірили, що у цей день гуляє нечиста сила, тож не можна виходити з дому – особливо вночі.
- Забороняється влаштовувати пишні гуляння.
- Не можна вінчатись і укладати шлюб.
- Не рекомендується вирушати у довгу дорогу.
- Не можна виконувати будь-які роботи, пов’язані із землею.
- Церква не підтримує ворожіння у ніч на Андрія.
- Заборонено відмовляти у допомозі нужденним.
Попри те, що церква не схвалює ворожіння, у ніч на Андрія незаміжні дівчата та хлопці робили це, щоб дізнатися про свою долю.
Існує безліч ворожінь на Андріїв день. Влаштовували молоді люди й вечорниці, де розповідали одне одному історії, жартували та грали в ігри.
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