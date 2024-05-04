Уже зовсім скоро, 5 травня, православні християни відзначатимуть найважливіше релігійне свято – Великдень. Цей день багатий на традиції, і однією з найголовніших є похід до храму.

Часто багато хто з нас постає перед запитанням – що можна, а що не можна одягати на Великдень до церкви, адже це точно не місце для модних експериментів, проте Світле Христове Воскресіння – радісне свято, на яке хочеться бути ошатною.

Що не можна одягати до церкви на Великдень 2024

У зухвалих і сексуальних вбраннях від походу в храм варто відмовитися. Наприклад, спідниця або сукня довжини міні – точно не варіант. Не варто обирати блузи, кофти, сорочки з глибоким декольте, відкритими плечима, вирізами або “голими” вставками.

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Також одяг строкатих відтінків теж не годиться для цієї справи. Не допускаються і масивні аксесуари.

Що можна одягати до церкви на Великдень

Одягнути на Великдень можна довгу спідницю або сукню-міді. Зона декольте має бути закритою, рукав щонайменше три чверті. Якщо ваше вбрання з коротким рукавом, накиньте зверху піджак, кофтинку, кардиган.

Варто зазначити, що колір вбрання має бути не траурним, а, навпаки, веселим. Не варто сприймати це буквально і приходити до церкви в неонових або кричущих відтінках. Йдеться про світлі та спокійні тони.

Обов’язковим під час походу до храму є головний убір – голова в жінок має бути покрита. Підійде хустка, шарф чи шапка – залежить від погоди та вашого стилю.

Взуття має бути чистим, акуратним і зручним. Можна розглянути балетки, лофери або будь-яку іншу пару, яка є у вашому гардеробі, проте від високих підборів краще відмовитися.

З аксесуарів краще віддати перевагу сережкам-гвоздикам і тонкому ланцюжку, якщо ви звикли носити такі вироби.

Чи можна жінці відвідувати церкву в штанях

Багато хто з вірян також ставить собі запитання – чи можна жінці заходити до церкви в штанях? Раніше таке правило дійсно було суворим, зараз же воно вже не таке однозначне.

Звісно, краще все ж таки віддати перевагу довгій спідниці або сукні. Однак що робити, якщо ви їх не любите носити і у вашому гардеробі їх просто немає?

Багато священнослужителів вважають, що певний одяг ніяк не завадить зайти жінці до храму і поставити свічку, але є й ті, хто все-таки проти штанів.

Висновок – суворої заборони на жіночі штани в церкві в наш час немає. Дотримання цього правила може залежати від ставлення до нього священника і парафіян, але ніхто не має права засудити жінку, яка прийшла до храму в штанях. У Біблії написано: Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас.

Яку хустку вдягати до церкви на Великдень

Чітких і визначених кольорів хустки церква не має. Зазвичай парафіяни орієнтуються на події.

Так, на Великдень краще обрати хустку світлих відтінків, оскільки це свято з приводу воскресіння Христа.

Можна одягнути білу хустку, що символізує чистоту, або червону – як символ крові, пролитої сином божим, і безмежної любові Господа до всіх людей.

Головне – щоб вона була скромною і не строкатою, а візерунки не кричущими.