Петрів піст 2021 розпочинається через тиждень після Трійці. Він встановлений на честь апостолів Петра та Павла, пам’ять яких вшановують 12 липня.

Петрів піст завжди закінчується 11 липня. У 2021 році він стартує 28 червня.

Піст, який ще називають Апостольським чи Петропавлівським, вважається не таким суворим, як Великий. Проте м’ясо, молочні продукти та яйця вживати також забороняється.

У певні дні дозволяється вживати рибу та вино. А у церковні свята, які припадають у період посту, можна їсти усе.

Дотримуватись посту не рекомендується дітям, людям похилого віку, вагітним та жінкам, що годують. Також не варто притримуватись обмежень людям:

з проблемами шлунково-кишкового тракту;

з порушенням обміну речовин;

хворим на цукровий діабет;

з онкологічними захворюваннями;

які проходять післяопераційну реабілітацію;

з порушенням роботи нирок;

з хронічними захворюваннями.

Факти ICTV склали список, що можна їсти у Петрів піст та у які дні.

Основу раціону у Петрів піст складають овочі та фрукти. Крупи – наступні за популярністю. Рис, гречка, ячмінна крупа, пшоно, булгур, кус-кус, кукурудзяна крупа, вівсянка є джерелом вуглеводів та дають відчуття ситості.

Риба, яка дозволяється в окремі дні посту, є джерелом білка. Проте смажити її не рекомендується. Запікання, тушіння чи готування на пару вважаються кращими методами приготування.

Рослинні олії можна вживати у вівторок, четвер, суботу та неділю.

Іншим джерелом білка під час посту можуть бути гриби та бобові: горох, нут, сочевиця, квасоля.

Щодо хліба, дозволяється лише той, який не має у своєму складі молочних продуктів та яєць.

Десерти можуть замінити сухофрукти, сирі фрукти, горіхи та мед.

Петрів піст 2021: календар харчування

28 червня (понеділок) – гаряча їжа без олії.

29 червня (вівторок) – гарячі страви, фрукти, овочі, гриби, хліб, сухофрукти, риба, морепродукти, ягоди.

30 червня (середа) – суворий піст. Дозволяється тільки сира їжа – овочі, фрукти, ягоди, горіхи, сухофрукти, хліб і вода.

1 липня (четвер) – риба, морепродукти, овочі, фрукти, сухофрукти, горіхи, гарячі страви.

2 липня (п’ятниця) – сироїдіння.

3 липня (субота) – до гарячої їжі дозволяється вживати рибу і морепродукти.

4 липня (неділя) – гаряча їжа (супи, каші, тушковані овочі і гриби), риба, морепродукти, овочі, фрукти, ягоди, сухофрукти, горіхи.

5 липня (понеділок) – гаряча їжа без олії.

6 липня (вівторок) – риба, морепродукти, овочі, фрукти, сухофрукти, горіхи, гарячі страви.

7 липня (середа) – Різдво Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна (Івана Купала). У цей день дозволяється риба, морепродукти, гарячі страви, овочі, фрукти, сухофрукти, горіхи, гриби і вино.

8 липня (четвер) – риба, морепродукти, супи, тушковані овочі та гриби, каші, фрукти, ягоди, горіхи.

9 липня (п’ятниця) – сироїдіння.

10 липня (субота) – риба, морепродукти, овочі, фрукти, сухофрукти, горіхи, гарячі страви.

11 липня (неділя) – гарячі страви, риба і морепродукти.

Загалом щопонеділка дозволяються страви без додавання рослинної олії – каша, суп, запечені чи тушковані овочі, гриби. Також можна додати до раціону трохи фруктів, овочів, сухофруктів, горіхів, хліба та, звичайно, води.

У вівторок, четвер, суботу та неділю до раціону понеділка можна додати рибу і морепродукти, та рослинну олію.

Щосереди та щоп’ятниці потрібно дотримуватись суворого посту, а саме сироїдіння. Харчуватись дозволяється сирими овочами, фруктами, ягодами, горіхами, сухофруктами, хлібом та водою.

У дні великих церковних свят, які можуть бути під час посту, можна харчуватись рибою, морепродуктами, гарячими стравами, овочами, фруктами, ягодами, сухофруктами, горіхами, хлібом без молочних продуктів та яєць. Дозволяється випити трішки вина.