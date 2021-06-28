Петров пост 2021 начинается спустя неделю после Троицы. Он установлен в честь апостолов Петра и Павла, память которых почитают 12 июля.

Петров пост всегда заканчивается 11 июля. В 2021 году он стартует 28 июня.

Пост, который еще называют Апостольским или Петропавловским, считается не таким строгим, как Великий. Однако мясо, молочные продукты и яйца употреблять также запрещается.

В определенные дни разрешается употреблять рыбу и вино. А в церковные праздники, которые приходятся на период поста, можно есть все.

Соблюдать пост не рекомендуется детям, пожилым людям, беременным и кормящим женщинам. Также не стоит придерживаться ограничений людям:

с проблемами желудочно-кишечного тракта;

с нарушением обмена веществ;

больным сахарным диабетом;

с онкологическими заболеваниями;

которые проходят послеоперационную реабилитацию;

с нарушением работы почек;

с хроническими заболеваниями.

Факты ICTV составили список, что можно есть в Петров пост и в какие дни.

Основу рациона в Петров пост составляют овощи и фрукты. Крупы — следующие по популярности. Рис, гречка, ячменная крупа, пшено, булгур, кус-кус, кукурузная крупа, овсянка являются источником углеводов и дают ощущение сытости.

Рыба, которая разрешается в отдельные дни поста, является источником белка. Однако жарить ее не рекомендуется. Запекание, тушение или приготовление на пару считаются лучшими методами.

Растительные масла можно употреблять во вторник, четверг, субботу и воскресенье.

Другим источником белка во время поста могут быть грибы и бобовые: горох, нут, чечевица, фасоль.

Хлеб разрешается только тот, который не имеет в своем составе молочных продуктов и яиц.

Десерты могут заменить сухофрукты, сырые фрукты, орехи и мед.

Петров пост 2021: календарь питания

28 июня (понедельник) — горячая пища без масла.

29 июня (вторник) — горячие блюда, фрукты, овощи, грибы, хлеб, сухофрукты, рыба, морепродукты, ягоды.

30 июня (среда) — строгий пост. Разрешается только сырая пища — овощи, фрукты, ягоды, орехи, сухофрукты, хлеб и вода.

1 июля (четверг) — рыба, морепродукты, овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, горячие блюда.

2 июля (пятница) — сыроедение.

3 июля (суббота) — к горячей пище разрешается употреблять рыбу и морепродукты.

4 июля (воскресенье) — горячая пища (супы, каши, тушеные овощи и грибы), рыба, морепродукты, овощи, фрукты, ягоды, сухофрукты, орехи.

5 июля (понедельник) — горячая пища без масла.

6 июля (вторник) — рыба, морепродукты, овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, горячие блюда.

7 июля (среда) — Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (Ивана Купала). В этот день разрешается рыба, морепродукты, горячие блюда, овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, грибы и вино.

8 июля (четверг) — рыба, морепродукты, супы, тушеные овощи и грибы, каши, фрукты, ягоды, орехи.

9 июля (пятница) — сыроедение.

10 июля (суббота) — рыба, морепродукты, овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, горячие блюда.

11 июля (воскресенье) — горячие блюда, рыба и морепродукты.

В общем, по понедельникам разрешаются блюда без добавления растительного масла — каша, суп, запеченные или тушеные овощи, грибы. Также можно добавить в рацион немного фруктов, овощей, сухофруктов, орехов, хлеба и, конечно, воды.

Во вторник, четверг, субботу и воскресенье к рациону понедельника можно добавить рыбу и морепродукты, и растительное масло.

По средам и пятницам нужно придерживаться строгого поста, а именно сыроедения. Питаться разрешается сырыми овощами, фруктами, ягодами, орехами, сухофруктами, хлебом и водой.

В дни больших церковных праздников, которые могут быть во время поста, можно питаться рыбой, морепродуктами, горячими блюдами, овощами, фруктами, ягодами, сухофруктами, орехами, хлебом без молочных продуктов и яиц. Разрешается выпить немного вина.